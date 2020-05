Da tempo in conflitto con le autorità sanitarie, il 19 aprile 2012 Pierre Dukan fece richiesta di essere radiato dall'ordine francese dei medici. In molti sostengono che si sia trattato di una manovra preventiva. Tra i comportamenti eticamente distubili commessi da Pierre Dukan ricordiamo:

Principi e Caratteristiche

Secondo Pierre Dukan, dimagrire in un contesto di abbondanza alimentare è molto difficile e innaturale. In simili circostanze, le terapie dietetiche restrittive (basate sulla limitazione delle quantità alimentari) contribuiscono ad aggravare la frustrazione per il proprio sovrappeso.

La dieta Dukan si distingue dai regimi alimentari di tipo clinico per la “libertà di consumo e di calcolo delle porzioni alimentari”. Apparentemente, si oppone quindi al deficit calorico delle diete tradizionali, proprio perché considerate debilitanti e impraticabili.

La dieta Dukan si prefigge di raggiungere il calo ponderale attraverso la regressione alimentare, cioè tramite il ripristino della dieta ipoteticamente intrapresa dagli uomini primitivi (cacciatori e raccoglitori); il concetto è molto simile a quello della Paleodieta.

Quali Alimenti?

L'ideatore ha stilato un elenco di 100 alimenti consigliati, dei quali 72 di origine vegetale e 28 di tipo animale.

Dieta Dukan suggerisce il consumo prevalente di:

Pianificazione e Strategia

La strategia della dieta Dukan prevede la suddivisione del dimagrimento in 4 fasi.

Ogni step viene gestito in maniera personalizzata per garantire la naturalezza del dimagrimento.



Fase di attacco

E' l'approccio iniziale; ha una durata breve, ma esercita un effetto immediato.

Nella fase di attacco sono concessi solo 72 alimenti quali fonti di proteine.

Fase di crociera

E' meno aggressiva; alterna giornate identiche alla fase di attacco con giornate che includono anche i 28 piatti a base di verdure.

Fase di consolidamento

Si differenzia in due metà e ha la funzione di integrare alcuni degli alimenti eliminati nelle prime due fasi in quantità prestabilite.

Ha una durata variabile in funzione dell'entità del dimagrimento ottenuto; si calcola attribuendo 10 giorni per ogni chilogrammo perduto nelle prime due fasi (ad esempio, con un dimagrimento di 20kg è necessario adottare il consolidamento fino a 200 giorni).

Nella fase di consolidamento è concessa un'alimentazione più “equilibrata” ripristinando la gradevolezza complessiva della dieta.

Fase di stabilizzazione definitiva

E' basata su poche regole, tuttavia inequivocabili e fondamentali al mantenimento nel lungo termine del peso ideale.