Dieta Dopo la Colonscopia

Colonscopia

La colonscopia è un esame endoscopico finalizzato all'osservazione della mucosa intestinale del crasso e della parte distale del piccolo intestino.

Shutterstock

Si serve di una telecamera a fibra ottica, montata all'apice di un tubo flessibile che viene inserito attraverso l'ano. La colonscopia può così fornire una diagnosi visiva (per esempio di ulcere, polipi, diverticoli, lesioni cancerose ecc); al bisogno, questo esame offre anche la possibilità di effettuare una biopsia o la rimozione di sospette lesioni cancerose o precancerose (polipi) in sede colon rettale; queste, una volta rimosse, vanno studiate al microscopio per determinarne la tipologia istologica (benigna, maligna, stadio ecc).

ATTENZIONE! Onde evitare inutili allarmismi, ricordiamo che un polipo intestinale può impiegare fino a 15 anni per trasformarsi una lesione cancerosa; tuttavia, giunta una certa età (intorno ai 55-60 anni), la colonscopia dovrebbe essere considerata un'analisi di screening.

In certi soggetti considerati potenzialmente a rischio (per familiarità, storia clinica di altre lesioni, sofferenze intestinali infiammatorie ecc.), sarebbe auspicabile che venisse programmata e ripetuta sistematicamente a partire dai 40 anni.

Trattandosi di un esame visivo, la colonscopia richiede una fase preparatoria di pulizia del colon, nella quale la dieta gioco un ruolo molto importante (per maggiori informazioni leggere l'articolo: Dieta nella preparazione alla colonscopia).

D'altro canto, non tutti sanno che dieta seguire subito dopo l'esame. Nel prossimo capitolo descriveremo la dieta più adatta alla fase di recupero dalla colonscopia.