Dieta per la diverticolite: cosa si può mangiare e cosa evitare

La cosiddetta dieta per la diverticolite non è un sistema nutrizionale concepito per far "sparire" i diverticoli, ma piuttosto finalizzato a prevenire l'infiammazione / infezione degli stessi. Tuttavia, gli studi più recenti hanno smentito gran parte delle convinzioni che, fino a qualche anno orsono, supportavano le linee guida nutrizionali concepite per la prevenzione e la cura di queste problematiche. Anche solo la scoperta che ben il 40% dei casi di diverticolite può essere imputabile al patrimonio genetico e solo il 60% a fattori ambientali, come la dieta, dovrebbe far riflettere. Entriamo nel dettaglio.

Cos'è la diverticolite? La diverticolite è una patologia gastroenterica che interessa la porzione crassa dell'intestino.

Questa malattia può colpire solamente chi presenta la così detta diverticolosi.

Diverticolosi significa “presenza di diverticoli”. I diverticoli sono delle vere e proprie alterazioni anatomiche del colon che, in base alla natura patologica ed al livello di gravità, possono essere di due tipologie differenti.

I diverticoli meno problematici sono caratterizzati da estroflessioni della mucosa e della sotto-mucosa che tendono ad invaginarsi all'interno di loci di minor resistenza della parete, come i punti di penetrazione delle arterie attraverso lo strato muscolare liscio.

I diverticoli più gravi, ovvero quelli “veri” (meno frequenti), sono invece formati da un'estroflessione di tutti gli strati della parete intestinale. La diverticolite si manifesta quando i diverticoli si infettano/infiammano e danno origine ad un disturbo in forma acuta. Tuttavia, se questi rimangono sani ed asintomatici, la condizione viene definita semplicemente diverticolosi. Per evitare di distinguere continuamente le due fasi, soprattutto nei soggetti che si ammalano frequentemente, si parla di malattia diverticolare.

Chi colpisce la diverticolite e perché La diverticolosi può essere individuata con indagini specifiche, come la tomografia computerizzata, la retto-colonscopia e l'ecografia addominale. L'accertamento diagnostico può essere giustificato da una sintomatologia specifica della diverticolite o essere un reperto casuale, durante l'indagine di altri disturbi dell'intestino crasso. Non è facile stabilire l'incidenza della diverticolosi, in quanto non è detto che chi possiede uno o più diverticoli si ammali di diverticolite. E' invece molto più semplice definire l'importanza epidemiologica delle acuzie, che interessa circa il 5% sotto i 40 anni, il 10% degli over 40 ed il 50% dai 60 in poi. La diverticolite colpisce maggiormente la porzione di sinistra ed è eccezionale nel bambino, rara nell'adulto con meno di 40 anni e abbastanza frequente negli ultra sessantenni. Con questi dati alla mano, la prima domanda che sorge spontanea è: "I diverticoli tendono a formarsi di più con l'avanzare del tempo, o semplicemente diventano più delicati?". Probabilmente, entrambe le soluzioni possono essere considerate valide e significative. I diverticoli potrebbero essere la conseguenza di una debolezza intrinseca delle pareti muscolari dell'intestino crasso, ragion per cui l'indebolimento progressivo delle stesse con la vecchiaia spiegherebbe la maggior incidenza nell'anziano. Oltre all'età, l'altro fattore statisticamente rilevante è una dieta povera di fibre ed acqua tipica dei paesi occidentali, dove l'incidenza della diverticolite è maggiore rispetto all'oriente. Ciò avviene per una ragione ben precisa: la scarsa presenza di fibre ed acqua è associata ad un aumento della pressione intraluminale che, esercitando una spinta dall'interno verso l'esterno, spinge l'invaginazione nei punti di maggior debolezza.

La dieta è un fattore importante per lo sviluppo di diverticolite? Non è chiaro quale ruolo svolga la fibra alimentare nella diverticolite. In passato si affermava che una dieta povera di fibre fosse un fattore di rischio; tuttavia, le prove attuali sono insufficienti, ma rimane comunque l'unico aspetto su cui lavorare quantomeno per tentare di ridurre la pressione intraluminale e quindi la formazione dei diverticoli.

Cosa mangiare per prevenire la diverticolite? Come anticipato, la diverticolite (soprattutto quella complicata) richiede il digiuno totale e un'alimentazione di tipo parenterale associata ad antibiotici; solo in alcuni casi, si rende necessaria la chirurgia.

La dieta per prevenire la diverticolite invece, è una terapia alimentare ben nota ed interviene con due meccanismi distinti ma complementari: Riduzione della possibilità di formazione dei diverticoli

Riduzione della possibilità di infezione/infiammazione dei diverticoli. La dieta per prevenire la diverticolite non si basa molto sull'intake calorico o sulla ripartizione nutrizionale, bensì sulla composizione in fibre, probiotici e prebiotici.

Le regole fondamentali (per un adulto) sono: Apporto di fibre che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (circa 30 g/die)

che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (circa 30 g/die) Apporto di acqua che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (1 ml per kcal assunta), del quale una buona parte durante il pasto

che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (1 ml per kcal assunta), del quale una buona parte durante il pasto Aumentare la percentuale di fibre solubili a discapito di quelle insolubili; ricordiamo che alcune fibre solubili, come ad esempio l'inulina, esercitano anche un azione prebiotica molto importante

a discapito di quelle insolubili; ricordiamo che alcune fibre solubili, come ad esempio l'inulina, esercitano anche un azione prebiotica molto importante Provare ad integrare con probiotici.

Fibre e probiotici: sono realmente utili? Come anticipato, la presenza di fibre solubili ed acqua serve principalmente a ridurre la pressione intraluminale e facilitare il transito delle feci. Questo evita sia l'insorgenza/peggioramento dei diverticoli, sia il ristagno di materiale fecale. In tal senso, un apporto di fibre soddisfacente è ancora oggi considerato un elemento preventivo sulla formazione dei diverticoli. Lo stesso non si può dire, invece, dei probiotici, verso i quali la ricerca non ha ancora trovato una correlazione positiva significativa o comunque apprezzabile. Possiamo tuttavia osservare che alcune fibre, oltre a svolgere la classica funzione di modulazione peristaltica, sono anche considerate degli elementi prebiotici, ovvero che nutrono la flora batterica intestinale (Lactobacilli, Bifidobacteria e Eubacteria), favorendone il trofismo. Questo accorgimento è estremamente utile a mantenere un equilibrio tra i ceppi interni ed a garantire il nutrimento degli enterociti. Non dimentichiamo che, oltre a proteggere i tessuti da eventuali aggressioni esterne, la flora batterica riduce il pH fecale e produce vitamine e molecole molto utili alla salute delle cellule intestinali (acido butirrico e poliammine). Esiste tuttavia anche la possibilità di effetti collaterali legati all'assunzione di probiotici, costituiti dall'ipotetica infezione (acuzie) provocata dagli stessi; in genere, si tratta di casi nei quali i diverticoli sono molto profondi o concomitanti ad alterazioni significative del transito intestinale (stipsi grave).

Cicli di disinfettanti intestinali: sono realmente utili? Pare di no. Oggi le evidenze suggeriscono che l'impiego di disinfettanti intestinali porti più complicazioni che benefici, ad esempio l'alterazione della flora batterica fisiologica e l'indurimento delle feci, con conseguento aumento del rischio di stitichezza.