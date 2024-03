Cosa vuol dire dieta detox? Per dieta detox (dieta disintossicante) si intende un vero e proprio regime alimentare finalizzato alla depurazione dell'organismo dalle tossine esogene, accumulate a causa dello stile di vita contemporaneo perché veicolate dal cibo spazzatura (junk food), dalle bevande "nutrizionalmente vuote" (ma ricche di composti inutili per il corpo), dallo stress psicologico, dai farmaci e dall'inquinamento ambientale. La dieta disintossicante o dieta detox si propone quindi di migliorare lo stato di salute generale. Inoltre, pur non essendo direttamente finalizzata al dimagrimento, in virtù della ridottissima quantità di energia introdotta con gli alimenti, non è raro che seguendola si manifesti una (più o meno cospicua) riduzione del peso corporeo dovuta al depauperamento dell'adipe, ma anche, inesorabilmente, del glicogeno, dell'idratazione corporea e delle proteine muscolari. I tipi di dieta disintossicante o detox sono molti e - per diversi motivi che di seguito andremo ad esporre - non potendo rientrare nella medicina cosiddetta convenzionale, fanno tutti parte di una branca chiamata "medicina alternativa"; per comodità, riassumeremo le caratteristiche che accomunano i principali sistemi di dieta disintossicante o dieta detox senza mai entrare nello specifico di quanto citato dall'uno o dall'alto autore in questione. Shutterstock

Detox: un sistema olistico Alcuni dei fondatori sostengono fieramente che la dieta disintossicante o dieta detox rappresenta uno schema nutrizionale dalle proprietà olistiche, ovvero che si avvale di meccanismi non spiegabili mediante una semplice schematizzazione o spiegazione logica. Dal punto di vista scientifico, si tratta certamente di un aspetto quantomeno discutibile, per non dire stravagante. In ambito sperimentale, infatti, la giustificazione dei metodi, dei mezzi, degli strumenti e la comprensione dei meccanismi coinvolti nei vari processi, rappresentano il presupposto fondamentale della ricerca stessa. Parlare di "Holistic Detox" significa, in definitiva, prescindere totalmente sia dalla verifica di efficacia dello schema alimentare proposto, sia dal suo reale impatto salutistico. Parallelamente, c'è anche chi si cimenta nella differenziazione di altre discipline curative; è il caso della "Biontologia". Questa viene definita come lo studio dell'essenza della vita finalizzato al raggiungimento della salute e del benessere; non a caso, i sistemi biontologici - che hanno radici nella medicina cinese - utilizzano il metodo della dieta disintossicante o dieta detox per ottenere il massimo risultato auspicabile.