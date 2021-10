Dieta per il Diabete Tipo 1

Diabete Mellito Tipo 1

Il diabete mellito tipo 1 è una malattia di natura endocrina-metabolica, che incide negativamente sulla secrezione di insulina da parte del pancreas. Nei soggetti colpiti da questa malattia la quantità di insulina prodotta dal pancreas è insufficiente per assicurare il corretto funzionamento dell'organismo; di conseguenza, è necessario ricorrere quotidianamente ad iniezioni di insulina sintetica.

Il pancreas, che svolge una funzione promiscua (endocrina ed esocrina), può subire una riduzione della sua funzionalità generale o specifica per cause: genetiche, autoimmuni, infettive, infiammatorie ecc.

L'insulina è un ormone essenziale per l'organismo, perché regola la glicemia alimentando l'ingresso massivo del glucosio in alcuni tessuti specifici (muscolare, cardiaco e adiposo).

In caso di diabete mellito tipo 1 NON esiste una cura risolutiva, bensì una terapia farmacologica di mantenimento. Come accennato, il farmaco di riferimento è a base di insulina sintetica, iniettabile per via sottocutanea - o endovenosa, in caso di urgenza.

La posologia e la durata d'azione dell'insulina iniettata variano in base alle caratteristiche soggettive ed al tipo di cibi consumati nel pasto. Per approfondire: Farmaci per Curare il Diabete Mellito di Tipo 1