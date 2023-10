Dieta di Ottobre equilibrata: il menù settimanale della nutrizionista

È tempo di zucca... certo! Ma anche di porri, fichi d'india, spinacini novelli, funghi profumati, preziose castagne e deliziose melagrane. Ad ottobre c'è l'imbarazzo della scelta tra gli ultimi ortaggi estivi e le primizie della stagione autunnale.

Per una dieta di Ottobre equilibrata, il menù settimanale della nutrizionista Kseniya è a vostra disposizione per darvi delle idee su cosa portare in tavola.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico