Dieta di magro dopo le feste: il menù settimanale della nutrizionista

Abbiamo visto insieme il menù "di magro" in preparazione delle Feste, ora la nostra nutrizionista Kseniya ci propone anche quello per il post! Non abbiamo inserito la quantità degli ingredienti e conteggio calorico dei pasti perchè questa non è una dieta dimagrante.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico.