Dieta di dicembre vegetariana, il menù settimanale del nutrizionista

Dicembre è il mese che unisce la stagione autunnale all'inverno. Questo significa che la disponibilità alimentare risulta promiscua; anche se dobbiamo riconoscere che gran parte dei cibi invernali autoctoni è, in realtà, costituita da produzioni autunnali coltivate in zone dal clima più generoso e in varietà tardive.

A dicembre è possibile godere di cibi stagionali come arance, cachi, mela cotogna, castagne, clementine, fichi d'india, nespole, corbezzolo, mele, kiwi, noci, zucca, cipolle, cavolfiore, radicchio rosso, topinambur, patata americana, patate, carote, sedano, rape rosse, sedano rapa, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavolo romanesco, cavolo cappuccio, verza, rucola, finocchio, biete, cicoria e

funghi (pioppini, cardoncelli, gli ultimi porcini e tartufo bianco).

Una parte di questi alimenti è soggetta a produzione continua, come biete e cicoria. La zucca e le noci (un po' meno le castagne), invece, sono tipicamente autunnali, ma si conservano ottimamente e possono essere mantenute integre per molto tempo. Radicchio e cavoli invece, soprattutto nelle varietà tardive e nei climi meno rigidi, possono essere colti proprio in questo periodo e oltre.

I legumi e i cereali invece, che hanno un ampio consumo nel periodo freddo, sono produzioni primaverili ed estive. Tuttavia, potendo essere conservati "essiccati", e venendo cucinati nelle zuppe di lunga cottura, sono generalmente consumati in inverno.

Anche alcuni prodotti di origine animale sono soggetti a stagionalità, ma, oggi come oggi, sono pressoché sempre disponibili. Ad esempio, esiste tutta una gamma di formaggi che viene prodotta dalle vacche rientrate dall'alpeggio; uno classico è lo stracchino.

In natura, la produzione di uova è molto ridotta con la stagione fredda. Il miele è disponibile solo in forma conservata dal periodo caldo.

Possiamo usare questi ingredienti per preparare una varietà di piatti deliziosi e salutari.



Per una dieta di dicembre vegetariana, il menù settimanale del dietista Riccardo Borgacci è a vostra disposizione per darvi delle idee su cosa portare in tavola.



Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico.