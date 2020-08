Dieta per la Dermatite

Dermatite La dermatite è un'infiammazione della pelle.

Il termine dermatite è piuttosto generico; può infatti essere attribuito a una vasta gamma di complicazioni dermatologiche. In genere, una dermatite si manifesta con: secchezza, desquamazione, screpolature, gonfiore della pelle, arrossamento, prurito, eruzioni cutanee ricorrenti (vesciche), croste, sanguinamento e talvolta depigmentazione (provocata da lesioni cicatrizzate).

Quella atopica è conosciuta anche come eczema; tuttavia, la dermatite costituisce un disturbo tendenzialmente acuto, mentre l'eczema rappresenta un disagio soprattutto cronico.

Le cause della dermatite non sono chiare; si presume che (soprattutto nelle forme croniche) vengano coinvolti i fattori dietetici e le reazioni autoimmunitarie.

Il trattamento della dermatite è di tipo farmacologico, costituito da creme idratanti e/o steroidee. Se inefficaci, possono essere rimpiazzate da prodotti a base di inibitori della calcineurina.

La dermatite colpisce il 3,5% della popolazione mondiale. Pur non essendo pericolosa, si correla a molte altre patologie gravi, tra cui: osteoporosi, depressione e malattie cardiache.

Dieta Le cause della dermatite sono poco conosciute; inoltre, questo termine viene utilizzato per descrivere un disagio cutaneo molto eterogeneo.

La dieta, come gli altri fattori di rischio, svolge un ruolo differente a seconda del caso specifico. Dermatite Erpetiforme e Celiachia La dermatite erpetiforme sembra essere strettamente correlata alla malattia celiaca.

I sintomi principali sono il prurito intenso e il rash cutaneo; quest'ulimo è tipicamente simmetrico sulle braccia, sulle cosce, sulle ginocchia e sulla schiena.

La cura della dermatite erpetiforme è specifica per i celiaci e prevede la rimozione totale del glutine. Dermatite e Allergie Alimentari Lo studio dei fattori alimentari che possono influenzare l'evoluzione della dermatite non ha ancora fornito alcuna rilevanza statistica assoluta.

Esiste una correlazione tra dermatite e allergia all'uovo diagnosticabile (non l'intolleranza alimentare). Nei bambini, l'esclusione dell'alimento conduce a una remissione progressiva della dermatite.

In circostanze normali (senza allergie), qualunque dieta di esclusione NON ha portato ad alcun vantaggio nella cura della dermatite. Bisogna sottolineare che gli approfondimenti svolti fino a oggi non sono particolarmente accurati, sia dal punto di vista del campione, sia per quel che riguarda il metodo e i mezzi della ricerca.