La dieta del riso è un regime alimentare che prevede il consumo quasi esclusivo (o comunque prevalente) di questo cereale. Attualmente conosciuta come uno schema dimagrante “alla moda”, la prima dieta del riso è stata inventata a metà del secolo scorso come terapia alimentare contro alcuni disturbi del metabolismo . Prima di procedere con la descrizione è quindi necessario effettuare una distinzione fondamentale tra le due tipologie di dieta:

Per dimagrire velocemente

Cibi e Strategia

Tratto da “The Rice Diet Solution: The World-Famous Low-Sodium, Good-Carb, Detox Diet for Quick and Lasting Weight Loss”.

La dieta del riso per dimagrire e depurarsi è composta prevalentemente, ma non esclusivamente, dai semi integrali della pianta erbacea Oryza sativa.

Le tipologie di riso più utilizzate sono: riso venere, riso basmati, riso rosso, qualunque riso integrale e il riso selvaggio (invece appartenente al Genere Zizania).

Altri alimenti concessi sono: frutta fresca, verdura, altri cereali o pseudocereali integrali (meglio SENZA glutine come la quinoa, il miglio ecc), leguminose NON in barattolo (fresche o secche) e pochi cibi proteici, come i formaggi magrissimi, il pesce e il petto di pollo. Sono da escludere: sale, oli da condimento, burro, margarine, cibi grassi, alcolici ecc.

La dieta del riso per dimagrire e depurarsi “dovrebbe” consentire un dimagrimento di 20-30 kg al mese.

Il programma si suddivide in due o tre fasi, rispettivamente caratterizzate da un apporto calorico crescente; ad esempio: 800, 1.200 e 2.000 kcal al giorno.

Di seguito riporteremo il menu della Fase 1, che potrà essere riutilizzato anche nelle due fasi successive incrementando le porzioni e inserendo i cibi proteici a base di carne e pesce magri.

Fase 1

Primo giorno: dieta del riso base .

. Colazione, pranzo e cena: 2 porzioni di alimenti amidacei (ad esempio riso) e 2 di frutta.

Secondo giorno (protratto per altri 5): dieta del riso latto-vegetariana .

. Colazione: 1 porzione di alimenti amidacei, 1 di cibi proteici magri (ad esempio fiocchi di latte), 1 di frutta.



Il pranzo e la cena: 3 porzioni alimenti amidacei, 3 di verdure, 1 di frutta.

Regole di base per le porzioni :

1 porzione di alimenti amidacei = 1 fetta di pane, 1/3 tazza di riso o fagioli cotti o 1/2 tazza di pasta cotta.

1 porzione di frutta = 1 frutto di medie dimensioni, 1/2 banana, o 1 tazza di frutta a pezzi.

1 porzione di verdure = 1 tazza di verdure a crudo o 1/2 tazza di verdure cotte.

1 porzione di latte = 1 tazza di latte, 1 tazza di yogurt o 1/2 tazza di ricotta.

NB. Tazza è l'unità di misura americana utilizzata nel libro originale ed ha un peso differente in base al contenuto, mentre il volume è fisso ed equivale a 236,6 ml. Quindi, una cup (tazza) di acqua non peserà necessariamente come una cup di farina; mentre una cup di acqua è pari a 236,6 ml e pesa 236,6 g, poichè il peso di un grammo di acqua è pari a un ml (peso specifico pari a 1 gr/ml), lo stesso non vale per gli altri alimenti (che hanno peso specifico diverso da 1).

Risvolti Nutrizionali

Le caratteristiche nutrizionali che fanno della dieta del riso una strategia dimagrante e depurante sono:

Riduzione delle calorie.

Riduzione dei grassi.

Riduzione degli zuccheri semplici aggiunti.

Riduzione delle proteine totali e soprattutto animali.

Riduzione del sodio.

Aspetti Negativi

La dieta del riso per dimagrire e depurarsi costituisce un metodo dietetico drastico e non raccomandabile.

Altri aspetti negativi di questo sistema sono:

Volendo intraprenderlo è fortemente consigliabile: