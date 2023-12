Dieta del miele: in cosa consiste?

Utilizzando il miele è quindi possibile NON eliminare gli alimenti edulcorati; al contrario, consente di farne uso in quantità spontaneamente moderate senza il rischio di alterare negativamente il metabolismo .

Il segreto di questo sistema si fonda, all'opposto di quanto si potrebbe immaginare, proprio nell'elevata percentuale di zuccheri contenuti nel miele. Di origine prettamente naturale, i glucidi di questo prodotto reagiscono in maniera differente rispetto a quelli raffinati che, in quantità rilevanti, tendono a generare una vera e propria impennata glicemica -insulinica. Infatti, l' aumento della glicemia e dell' insulinemia tende ad ostacolare lo smaltimento lipidico ed incrementa il desiderio di consumare altri dolci, due aspetti estremamente controproducenti il dimagrimento.

La dieta del miele non richiede alcun conteggio calorico , nessuna grammatura e nessun alimento o integratore costoso; consente di perdere fino a 1,5kg in una settimana.

Commento

La dieta del miele è un regime alimentare tendenzialmente iperproteico. Non esclude i carboidrati, ma li limita drasticamente. Si tratta di un sistema che non può essere adottato da chi pratica sport aerobici intensi e prolungati, in quanto la maggior parte dei soggetti potrebbe accusare i sintomi dell'ipoglicemia: debolezza, pressione bassa, astenia, irritabilità, compromissioni del ritmo sonno veglia ecc.

La ripartizione dei macronutrienti energetici è caratteristica. Prevede la superiorità delle proteine rispetto ai carboidrati e ai lipidi; inoltre, a causa dell'eliminazione dei condimenti, i grassi totali vengono ridotti in maniera più che significativa.

Ad occhio e croce, nella dieta del miele si raggiungono il 50% di peptidi, il 10-15% di lipidi e il 35-40% di glucidi. E' ricca di fibre e, in base alla quantità di semi oleosi e di pesce, può fornire una quota sufficiente di acidi grassi essenziali.

La quantità di vitamine e sali minerali può essere più o meno idonea a seconda del caso specifico; una valutazione accurata è comunque del tutto impossibile, poiché la dieta del miele non prevede la grammatura dei cibi.

Questo sistema non dovrebbe essere utilizzato in nutrizione clinica, anche se l'utilizzo di pochi cereali integrali, derivati e legumi, potrebbero giovare ad una eventuale condizione patologica di iperglicemia (tipica del diabete mellito tipo 2) e di ipertrigliceridemia.

E' del tutto inadatta alla nutrizione della gestante e può creare degli scompensi se adottata in terza età.