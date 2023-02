Dieta contro i calcoli renali di ossalato di calcio: il menù settimanale della nutrizionista

Oltre alla ridotta assunzione di liquidi, alcune abitudini alimentari possono purtroppo favorire la comparsa di calcoli renali in individui predisposti. Un eccesso di acido ossalico, per esempio, si è dimostrato particolarmente dannoso nel tipo di calcolosi diagnosticato nel 70-80% dei casi... Vediamo insieme alla nostra nutrizionista nutrizionista Kseniya come strutturare uno specifico menù!

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico