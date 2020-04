Dieta e Colite

La colite è un disturbo (spesso non ben diagnosticato) che interessa la seconda porzione intestinale del crasso, ovvero il colon ; si tratta di un termine generico che racchiude molte forme patologiche differenti ma eziologicamente classificabili in due tipi: coliti infiammatorie e/o coliti autoimmuni.

Dieta e sintomi

I sintomi della colite sono molti e variano tra le diverse forme patologiche. In genere riguardano l'apparato digerente e di riflesso quello uro-genitale; frequenti i sintomi di tipo generico (flatulenza, gonfiore addominale, stipsi e/o diarrea, spesso alternate, crampi addominali...).

Ricordiamo che spesso una dieta specifica è in grado di limitare l'insorgenza dei sintomi legati alla colite, in quanto spesso il regime alimentare rappresenta la causa primaria di insorgenza del disturbo (vedi sintomatologia legata alle intolleranze alimentari permanenti [come la celiachia] o transitorie [come quella al lattosio] durante un'infezione intestinale).

La dieta per la colite è un regime alimentare semplice, che sfrutta alimenti leggeri e metodi di cottura blandi, ma soprattutto PRIVI di qualunque molecola irritante per la mucosa.

Nella dieta per la colite si escludono i seguenti metodi di cottura:

Al contrario, si consigliano:

Bollitura degli ortaggi e del pesce

Cottura al vapore degli ortaggi e del pesce

Cottura in padella "dolce" e progressiva, a freddo (che INIZIA con la padella fredda)

Cottura al microonde (opinabile)

Nella dieta per la colite si sconsigliano i seguenti cibi e gruppi di alimenti:

Al contrario, si consigliano:

In base ad alcuni naturisti, nella dieta per la colite potrebbe essere utile il consumo di:

La dieta per la colite DEVE garantire un apporto di fibra alimentare di circa 30g al giorno, tuttavia, sarebbe anche opportuno stilare una terapia alimentare personalizzata, tenendo in considerazione la suscettibilità del malato affetto da colite. In caso di diagnosi incerta si consiglia di iniziare la terapia con una dieta "elementare", ovvero con pochi alimenti e possibilmente anallergici (mela, vitello, pesce bianco ecc.) ed integrarne altri in maniera progressiva valutando la risposta dell'intestino crasso.