Dieta per la cistite: cosa mangiare e cosa non si deve mangiare

La causa eziologica è quasi sempre sconosciuta ed in molti sospettano che si possa trattare di:

L'interstiziale è una forma di cistite non evidente (priva di segni clinici) e resistente ai farmaci; colpisce soprattutto le donne di mezza età e va trattata differentemente rispetto alla cistite batterica .

La cura risolutiva è costituita dai farmaci antibiotici ed antinfiammatori . Esiste anche una forma alternativa di cistite, diversa da quella comune, nota come cistite interstiziale .

Le cause della cistite propriamente detta non sono sempre ben definite.

*La frequenza di consumo di questi alimenti considera l'utilizzo di una grossa porzione che, all'occorrenza, può anche essere suddivisa in due più piccole da ripartire nello stesso giorno.

La dieta per la cistite interstiziale (comunque valida anche per quella batterica), deve possedere tutte le caratteristiche di equilibrio nutrizionale. Questi aspetti possono essere sintetizzati come segue:

In caso di cistite interstiziale , gli accorgimenti più importanti da rispettare sono:

Dieta e cistite interstiziale

Esiste una lista di cibi consigliati e sconsigliati nella dieta per la cistite INTERSTIZIALE (in base al pH, al contenuto di molecole irritanti ecc).

Questo elenco si basa prevalentemente su congetture o esperienze che, al momento, non hanno un valore statistico.

Tuttavia, per correttezza divulgativa, li riporteremo qui di seguito, sottolineando che non costituiscono necessariamente una cura per la cistite interstiziale:

L'importanza del diario alimentare

Come anticipato, nella ricerca del fattore scatenante la cistite interstiziale può essere molto utile compilare un diario alimentare.

La compilazione non deve limitarsi ad annotare solo i cibi consumati, ma deve tenere in considerazione anche: attività sportiva, lavorativa, eventuali situazioni particolari o stressanti ed il momento di insorgenza dei sintomi.

Il sistema più corretto sarebbe quello di iniziare la dieta per la cistite con una terapia così detta "elementare", aggiungendo progressivamente, uno per volta, tutti gli alimenti e le bevande (lasciando trascorrere 7 giorni tra uno e l'altro). In questo modo è possibile identificare il prodotto responsabile della sintomatologia.

Un altro sistema è quello inverso. In presenza dei sintomi, partendo dal un regime alimentare consuetudinario, andranno esclusi progressivamente (uno per volta, con 7 giorni tra uno e l'altro) tutti i cibi "vietati".

Il diario alimentare della dieta per la cistite può essere utilizzato sia a livello personale, sia come strumento di consulto per il medico di base o l'urologo curante.

