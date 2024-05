Dieta per la cirrosi epatica: cosa si può mangiare?

La cirrosi epatica può avere cause multifattoriali ed in base ad esse, la dieta riveste un ruolo più o meno importante nel decorso patologico:

Nel caso in cui non venga attuata alcuna terapia o dieta per la cirrosi epatica, la pressione della vena porta continuerebbe ad aumentare e gli epatociti attivi calerebbero di numero fino ad essere insufficienti; i primi sintomi della cirrosi epatica in stato avanzato sono:

Dieta della cirrosi epatica

Il trattamento terapico della cirrosi epatica prevede:

Allontanamento del malato dai fattori di rischio e da quelli eziologici

Dieta equilibrata e specifica ( giusto apporto proteico/amminoacidico e di sodio alimentare )

( ) Impiego di farmaci per ridurre le complicanze della cirrosi (ad esempio diuretici per l'ascite)

Riposo a letto (che facilita il ritorno venoso)

Paracentesi evacuativa (procedura attraverso la quale, mediante l'utilizzo di una siringa ed un ago, si preleva il liquido ascitico contenuto nella cavità addominale; quando si prelevano solo pochi centimetri cubi di liquido allo scopo di analizzarlo la paracentesi viene chiamata esplorativa. Se il liquido addominale è abbondante e crea senso di gonfiore si possono prelevare quantità maggiori e la procedura prende il nome di paracentesi evacuativa).

Nonostante la cirrosi epatica sia una malattia a decorso irreversibile e spesso infausto (elevata correlazione tra cirrosi epatica ed epatocarcinoma), se ben trattata, è possibile rallentarne drasticamente l'avanzamento degenerativo e favorire la rigenerazione indispensabile del fegato; ovviamente, questo dipende dallo stato della malattia, dalla terapia e dall'agente eziologico primario.

In caso di cirrosi alcolica, la sospensione definitiva dell'abuso comporta un maggior ripristino della funzionalità epatica rispetto al trattamento delle altre forme cirrotiche.

In stato di cirrosi compensata è sufficiente eliminare l'agente eziologico (cura antivirale, eliminazione dell'alcol, eliminazione dei tossici o dei farmaci) e ripristinare una dieta equilibrata.

La dieta per la cirrosi compensata, oltre a rispettare scrupolosamente tutti i requisiti per una sana e corretta alimentazione, dev'essere particolarmente attenta a garantire un apporto proteico di circa 1,2 g/kg di peso corporeo; in caso di inappetenza può essere utile l'integrazione.

Al contrario, la dieta per la cirrosi scompensata dipende molto dalle condizioni cliniche del soggetto; le complicanze secondarie incidono significativamente sullo stato di salute e spesso necessitano l'adozione di nutrizione artificiale. E' il caso dell'encefalopatia, che necessita la riduzione proteica fino a 0,5 g/kg al fine di migliorare il bilancio azotato, o della sindrome epatorenale, che al contrario ne aumenta il fabbisogno, in quanto favorisce l'escrezione proteica del plasma con le urine.

In assenza di encefalopatia si consiglia di mantenere un apporto proteico di circa 1,5 g/kg.

E' stato dimostrato che la dieta per la cirrosi epatica può migliorare significativamente i sintomi dell'encefalopatia in seguito alla sostituzione degli amminoacidi aromatici con amminoacidi a catena ramificata, grazie alla riduzione delle scorie azotate e al miglioramento del bilancio azotato complessivo. Ciò determina un potenziale incremento della razione amminoacidica indispensabile ad ottemperare ai maggiori fabbisogni plastici del cirrotico con encefalopatia ed insufficienza renale secondaria.

Un altro accorgimento fondamentale da seguire nella stesura della dieta per la cirrosi epatica è la restrizione dal sodio alimentare. L'eccesso di questo oligoelemento promuove il peggioramento dell'ascite e, nel 10-20% dei pazienti, la correzione dietetica consente la scomparsa del versamento; al contrario, il difetto di sodio può incidere negativamente sulla funzionalità renale.

In definitiva, nella dieta per la cirrosi epatica si consiglia vivamente di limitare l'introito di sodio alimentare a non più di 40mEq/die (920 mg/die = 2,3 grammi di cloruro di sodio) ma di non scendere al di sotto dei 20mEq/die (il che inciderebbe significativamente anche sul costo della dieta speciale).