Dieta per la Bulimia Nervosa

La bulimia nervosa è un disturbo del comportamento alimentare (DCA) caratterizzato dalla paura di ingrassare e dal forte desiderio di dimagrire.

Gli atteggiamenti tipici del bulimico comprendono la restrizione alimentare eccessiva e la perdita di controllo sul cibo.

Il discontrollo sfocia nelle abbuffate e viene seguito da metodi di purgazione, come il vomito autoindotto o l'uso di lassativi. Alcuni praticano il compenso motorio svolgendo attività fisica eccessivamente intensa e/o protratta (spesso a digiuno).

Le cause sono poco chiare e si suppone che il meccanismo patologico riguardi la sfera psichica e socio-culturale. La bulimia nervosa è spesso interessata da comorbilità psichiatriche come sintomi o disturbi ansiosi, depressione, autolesionismo e sindrome ossessivo compulsiva. Talvolta, si associa l'abuso alcolico e l'utilizzo di droghe.

Le complicazioni legate alla bulimia nervosa sono di vario genere.

Dal punto di vista mentale, se non trattata, questa condizione può aggravarsi e cronicizzare. Talvolta, si trasforma in anoressia nervosa.

Per quel che concerne l'aspetto fisico, la bulimia non provoca obbligatoriamente un dimagrimento eccessivo. Al contrario, sembrano frequenti anche i casi di normopeso o sovrappeso. Ciò significa che il rischio di malnutrizione è più basso e meno grave rispetto all'anoressia nervosa.

Tuttavia, si possono mostrare alcune complicanze riferite ai metodi di compenso. Tra queste: patologie dentarie o del cavo orale (per il vomito autoindotto), disordini intestinali (per i lassativi), problemi di natura metabolica (picchi ipoglicemici, ipotensivi, svenimenti ecc). muscolo-articolari (affaticamento e sollecitazione eccessivi per l'attività fisica), carenze nutrizionali vitaminiche e/o saline specifiche.

La cura della bulimia nervosa è difficile. Si basa sull'intervento multidisciplinare che recluta quattro figure professionali ben distinte: psichiatra, psicologo, internista e dietista.