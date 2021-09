Diario alimentare: come scriverlo e perché tenerlo

Questo strumento infatti consente di avere sempre presente ciò che si mangia e che si beve beve nel corso della giornata e può essere molto utile per le persone che vogliono perdere peso ma anche migliorare la propria dieta o capire se esistano alimenti causa di eventi avversi come malesseri, digestione difficoltosa o altro.

Per avere una visione d'insieme piuttosto soddisfacente è però necessario portare avanti questa abitudine per un periodo di tempo prolungato.

Oltre a questo, per un quadro più completo, si dovrebbero anche aggiungere eventuali allenamenti, con chi si sono consumati i pasti, come ci si è sentiti prima e dopo o altri spunti che possano aiutare ad avere un quadro completo della propria situazione nutrizionale.

Mantenere un diario alimentare in modo costante può generare una serie non irrilevante di benefici.

Come tenere un diario alimentare

Il segreto per non cedere alla tentazione di interrompere la compilazione del diario alimentare è rendere questa operazione il più semplice e veloce possibile.

Ecco come fare.

Aggiornarlo nel corso della giornata

Aspettare la fine della giornata per compilarlo potrebbe far passare la voglia di farlo e, soprattutto, esiste il rischio concreto di dimenticarsi di qualche alimento o bevanda ingerita, ecco perché sarebbe meglio aggiornarlo ogni volta che si assume qualcosa, per far questo lo si può tenere a portata di mano nelle note del cellulare o compilarlo su app dedicate.

Scrivere tutto

Anche se uno spuntino veloce durante il giorno potrebbe non sembrare irrilevante è importante includerlo nel diario alimentare perché qualunque cosa, anche se minima, contribuisce all'accumulo calorico.

Questa regola diventa ancora più importante se lo scopo primario del diario è di rilevare eventuali allergie o sensibilità alimentari.

Inoltre, secondo diversi studi pare che fare spuntini mentre si è distratti possa portare a mangiare troppo e a una riduzione della consapevolezza della qualità e della quantità degli snack consumati. Ecco quindi che non farsi sfuggire nulla è fondamentale nella compilazione del diario.

Essere specifici

Per migliorare l'efficacia del diario è importante essere il più specifici possibile nelle annotazioni.

Oltre a scrivere cosa si mangia, quindi, è importante aggiungere informazioni in merito a quantità e porzioni.

Aiutarsi con le App

Quando si pensa a un diario si immagina subito la versione cartacea ma le numerose App per smartphone esistenti di questo tipo possono essere una comoda alternativa per avere sempre con sé questo strumento.

Inoltre, la maggior parte di loro non solo dispone di una vasta libreria di cibi e bevande tra cui scegliere, ma può anche fornire informazioni dettagliate sul loro contenuto nutrizionale e sugli ingredienti.

Monitorare il proprio umore

Sebbene molte persone si concentrino esclusivamente su ciò che mangiano o bevono quando compilano un diario alimentare, anche tenere traccia di come cambia l'umore durante il giorno e ad ogni pasto può essere utile.

Identificare come ci si sente prima o dopo aver mangiato determinati alimenti può rendere infatti più facile capire come la dieta potrebbe influenzare anche la salute mentale.

In particolare, gli studi dimostrano che le emozioni negative come ansia, tristezza e stress potrebbero aumentare l'assunzione di cibo.

Inoltre, sebbene i diari alimentari siano uno strumento utile per molti, non è detto sia lo stesso per tutti. Paradossalmente, infatti, potrebbero risultare stimolanti per le persone con una storia di disturbi alimentari come l'anoressia o la bulimia, che avendo sempre presente quello che ingeriscono potrebbero essere ancora più stimolate a ridurre la propria dieta. Per questo motivo sarebbe utile chiedere il parere del proprio nutrizionista, del proprio psicologo o del medico di famiglia prima di iniziare un percorso di compilazione del diario alimentare.