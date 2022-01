Diario alimentare: come scriverlo e perché tenerlo

I migliori diari alimentari secondo le recensioni di Amazon

Sul celebre portale di e-commerce, sono disponibili una lunga serie di diari e quaderni pensati per aiutare a tenere traccia della propria alimentazione giorno dopo giorno, e a registrare i progressi di eventuali diete, annotando ogni elemento utile allo scopo di ritrovare la propria forma fisica. Ecco quelli più apprezzati dagli utenti di Amazon:

Tra i diari alimentari più gettonati, c'è la pratica agenda di Miss Penny Austen, sulla quale è possibile annotare nel dettaglio il percorso verso la via del benessere fisico e mentale. All'interno contiene quattro schede di controllo periodico, dove annotare i progressi ogni 30 giorni; novanta pagine per registrare quotidianamente il percorso; cinque pagine di appunti per annotare tutto ciò che si ritiene importante. E' particolarmente apprezzato per il suo formato (15,24 x 22,86 cm) piccolo e pratico da tenere in borsa, anche se alcuni acquirenti trovano che lo spazio per registrare solo quattro pasti al giorno, nel caso di regimi dietetici che ne prevedano di più, sia un po' riduttivo.

Il diario alimentare più apprezzato in assoluto dagli utenti di Amazon - per la sua completezza e per l'approccio originale - sembra essere quello realizzato dalla biologa nutrizionista Simona Meloni. Rispetto a tutti gli altri, contiene infatti un percorso fatto di piccoli passi, facilmente percorribili, che guida al raggiungimento degli obiettivi. Il diario accompagna l'utente per 90 giorni, strutturati in 13 settimane. Per ogni settimana c'è una nuova pagina di "inizio settimana", con il piccolo passo da compiere e tutti i dettagli per farlo al meglio, consigli per migliorare le abitudini, sette nuove pagine per segnare tutto ciò che può essere utile per migliorare giorno dopo giorno, una pagina per il "controllo settimanale", una apposita sezione per registrare il peso e le misure e sette citazioni - famose e meno famose - per stimolare la motivazione e la costanza.

Diario Alimentare 90 è il diario quotidiano per tenere traccia al contempo della perdita di peso e dell'attività fisica. Questo diario vuole essere un "pianificatore motivazionale" da compilare quotidianamente secondo tre macrotemi: il primo è "Il tuo cibo", ovvero la panoramica delle dosi quotidiane per colazione, pranzo, cena, snack, calorie totali, proteine assunte e consumo d'acqua. C'è poi "Il tuo fitness", con gli obiettivi fisici e di allenamento con gli esercizi in set, ripetizioni, distanza e tempo. Infine c'è "Il tuo corpo", sezione per registrare le proprie misure di petto, vita, fianchi, cosce e l'indice di massa corporea (IMC). Le pagine di questo diario sono in color crema e strettamente legate ad una cover di carta lucida in brossura (flessibile, sottile, senza copertina), perfetta per coloro che preferiscono taccuini leggeri e tascabili.

Ecco una selezione di altri diari alimentari disponibili per l'acquisto su Amazon: