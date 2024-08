Diabete: qual è la frutta da evitare?

Introduzione

La frutta è un'opzione salutare sia come spuntino che come parte di un pasto equilibrato. Contiene molti nutrienti importanti, come fibre, vitamine e minerali. I frutti che presentano un'elevata quantità di fibre sono in grado di contribuire a rallentare l'assorbimento dello zucchero nel sangue. Tuttavia, alcuni frutti hanno un alto contenuto di zucchero, che può causare picchi di zucchero nel sangue.

Per molti soggetti diabetici, la riduzione del consumo di frutta è una limitazione vissuta come una privazione e restrizione alimentare poco tollerata. I diabetici, soprattutto quelli in cui è diagnosticata una forma di diabete mellito tipo 2, necessitano un controllo della glicemia più accurato e puntuale delle persone sane. In tal proposito, lo specialista della nutrizione, nutrizionista o dietologo, che segue il paziente nelle abitudini alimentari dev'essere in grado di bilanciare e includere tutti gli alimenti più consumati, regolando sia porzioni che frequenze di consumo. Anche la frutta deve essere compresa nel regime alimentare, con porzioni e frutti più indicati.

