Diabete: Bevande Consentite e da Evitare

Diabete: cosa bere con moderazione I soggetti diabetici dovrebbero bere con moderazione i succhi di frutta, anche se 100% e senza azzuccheri aggiunti, poiché il succo di frutta fornisce lo zucchero dalla frutta ma non necessariamente anche la fibra. Consumare frutta fresca può essere un buon modo per placare la sete e offre maggiori benefici nutrizionali rispetto al succo. Caffè e tè. C'è un dibattito sull'assunzione di caffè per le persone con diabete. Nel 2017, altri ricercatori hanno concluso che la maggior parte degli studi sul tema suggeriscono che l'assunzione di caffeina aumenta i livelli di glucosio nel sangue e prolunga il periodo di alti livelli di glucosio nel sangue. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire esattamente come la caffeina influisce sui livelli di zucchero nel sangue.

Diabete: bevande da evitare Soda e bevande energetiche. Le bibite gassate e altre bevande zuccherate possono aumentare il rischio di diabete di tipo 2 , aumento di peso e sindrome metabolica. L'eccesso di peso è un fattore di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2 e sia l' obesità che il diabete sono caratteristiche della sindrome metabolica. Per le persone che hanno già il diabete, questo tipo di bevanda fornisce grandi quantità di zucchero e richiede poca digestione. Inoltre, queste bevande non si riempiono in quanto contengono solo carboidrati semplici e nessuna fibra. Ciò significa che una persona può facilmente berne molti. Bere bibite senza cibo salutare può portare a grandi picchi nei livelli di zucchero nel sangue. È meglio evitare o limitare l'assunzione di bibite gassate e bevande energetiche zuccherate, per ridurre la possibilità di un picco di zucchero. Cocktail di frutta. Le bevande zuccherate, come i mix alla frutta, sono soltanto all'apparenza salutari, ma spesso contengono alti livelli di zucchero e quantità minime di vero succo di frutta, che causano picchi nei livelli di zucchero nel sangue. Forniscono un'alta concentrazione di zucchero ma un valore nutritivo molto inferiore rispetto ai succhi di frutta puri al 100%.

Diabete e acolici: come comportarsi Le persone con diabete possono consumare alcolici, ma devono moderare la quantità e la frequenza. Questo perchè gli alcolici predispongono all'aumento di peso; inoltre, moltissimi liquori e cocktail contengono anche zuccheri. D'altro canto, l'alcol tende ad aumentare l'insulina, che può causare a un calo inaspettato della glicemia o ipoglicemia. Ciò non sarebbe necessariamente uno svantaggio - dipende dal quadro clinico del soggetto. Tuttavia, le persone che usano l'insulina dovrebbero essere consapevoli dell'impatto dell'alcol sui livelli di glucosio. Gli esperti consigliano di consumare bevande alcoliche con il cibo, per ridurre il rischio di ipoglicemia, di tenere conto dei carboidrati assunti giornalmente, controllare sempre le calorie e la gradazione alcolica di vino e birra. In linea generale è opportuno consumare solo le quantità raccomandate dai consulenti sanitari e verificare con il medico diabetologo come l'alcol può interagire con i farmaci della terapia prescritta.