Dente di leone in cucina

Il dente di leone è una delle erbe spontanee più consumate in Italia; se ne fa un uso abbondantissimo nel Centro Italia. È consumato con regolarità anche all'estero.

Il dente di leone si può mangiare crudo in insalata o cotto. Nel primo caso è essenziale coglierlo giovane, prima che fiorisca e fruttifichi, quando le foglie sono color verde chiaro e brillante, prive di peluria e di consistenza tenera; generalmente in questa fase hanno un sapore meno amarognolo e più dolciastro. Per la cottura invece, che dev'essere per lessatura (meglio a vapore) e / o salto in padella – con olio e aglio – possono venire impiegate anche le foglie di maggiori dimensioni; è comunque sconsigliabile cogliere le piante già provviste di peluria. L'insalata di tarassaco è solitamente accompagnata da uova sode.

Cotto, il dente di leone selvatico può essere un ingrediente per ricette più elaborate di ogni tipo. In alternativa agli spinaci, strizzato e tritato, può colorare di verde la pasta fresca. Miscelato a formaggio, spezie, ricotta o patata invece, arricchisce la farcitura di paste ripiene, lasagne, cannelloni e crepes; può costituire un sugo per la pasta asciutta. Molti lo usano anche per imbottire gli arrosti, ma l'utilizzo più diffuso è invece nelle torte salate o quiche.

I fiori di dente di leone possono essere usati per produrre una bevanda chiamata "vino di tarassaco", o più precisamente "vino aromatizzato al dente di leone" – poiché non rappresentano l'ingrediente principale. È stato usato in una partita di birra chiamata "Dandelion" – che letteralmente significa "bagnare il letto" – prodotta dalla "Brasserie Fantôme", in Belgio. Dente di leone con bardana costituisce una bevanda analcolica popolare nel Regno Unito.

Un'altra ricetta piuttosto famosa nel regno anglosassone è la marmellata di fiori di tarassaco. In Slesia e in altre parti della Polonia e del mondo, i fiori di tarassaco con aggiunta di succo di limone sono usati per creare il cosiddetto "miele di maggio", un sostituto del miele.

La radice di tarassaco tostata può essere utilizzata, in maniera analoga a quella di cicoria, come sostituto del caffè decaffeinato.