Le basi della definizione muscolare o cutting nel Natural Body Building

Il Culturismo o Body Building (dall'inglese: cultura fisica) è un'attività motoria che sfrutta:

al fine di raggiungere un risultato estetico "ideale" (soggettivo), mediamente caratterizzato da:

bassa percentuale di massa grassa (Low % Body Fat Mass)

alta percentuale di massa magra (High %Body Fat Free Mass).

Nonostante il Body Building venga spesso confuso con altre discipline che sfruttano l'allenamento in palestra, gli obbiettivi che caratterizzano le diverse attività sono tutt'altro che simili; il culturismo ricerca esclusivamente il miglioramento estetico, mentre il Sollevamento Pesi/Pesistica (attività che comprende due specialità: Strappo e Slancio) ed il Power Lifting (disciplina che si incentra sul sollevamento massimo in tre esercizi: Squat, Distensione su panca e Stacco da terra) mirano al raggiungimento di una massima prestazione atletica.

L'incremento della massa muscolare e la definizione o cutting (dall'inglese: tagliare, rifinire, scarnificare) sono le due fasi principali del culturismo.

Mentre l'incremento della massa, come si può intuire dal termine stesso, è finalizzato all'aumento delle dimensioni muscolari [soprattutto in seguito ad ipertrofia cronica e "pump" (irrorazione transitoria)], la definizione muscolare o cutting si prefigge l'obbiettivo di ridurre al minimo lo spessore dei pannicoli adiposi (misurabili attraverso la rilevazione della percentuale di Massa Grassa o %Body Fat) e del "film" acquoso interstiziale presente tra derma (strato profondo della pelle) ed epimisio (membrana che avvolge il muscolo).

Ovviamente, la difficoltà nel raggiungimento della massima definizione muscolare dipende in egual misura da:

Qualità della composizione corporea di partenza Predisposizione individuale Alimentazione

In merito alla qualità della composizione corporea di partenza c'è ben poco da dire; il cutting (anche se in questo caso sarebbe meglio definirlo dimagrimento) risulta in termini assoluti (kg persi) molto più semplice, rapido ed efficace in condizioni di sovrappeso od obesità (Indice di Massa Corporea [IMC] >24,9) rispetto ad un organismo normopeso che deve ridurre la Body Fat% (%BF) al di sotto del limite fisiologico o "set-point" individuale (punto di equilibrio della massa corporea). Questo significa che in genere il dimagrimento e la definizione muscolare (mantenendo costanti il regime alimentare e l'attività fisica) non seguono mai un andamento lineare; anzi, tutt'altro. Il calo della massa grassa tende a rallentare drasticamente man mano che si scende al di sotto del 15% nell'uomo e del 24% nella donna. Questa reazione metabolica avviene generalmente per due motivi:

L'organismo interpreta la diminuzione della massa adiposa come una situazione critica e reagisce di conseguenza abbassando il metabolismo basale L'organismo interpreta la riduzione calorica come una situazione critica e reagisce di conseguenza abbassando il metabolismo basale

Parallelamente, esiste una presdisposizione individuale che determina l'orientamento estetico e della composizione corporea; questo parametro viene comunemente definito somatotipo (Sheldon 1940)* e dipende dalle caratteristiche antropometriche del soggetto (scheletro e rapporto massa magra/massa grassa). Il somatotipo si differenzia nel seguente modo:

Endomorfica: spalle strette e fianchi larghi, corpo molle, grasso corporeo elevato e viscerotonico

Mesomorfica: muscoloso, aspetto maturo, pelle spessa, postura corretta e somato-tonico

Ectomorfica: aspetto giovanile, alto, poco muscoloso, intelligente e cerebrotonico



*https://www.my-personaltrainer.it/somatotipo.htm

E' comunque d'obbligo rammentare che la semplice predisposizione individuale può interferire nella definizione muscolare per il raggiungimento di risultati estetici eccellenti, ma non incide significativamente nel mantenimento di una massa corporea normale, dove per normale (normopeso) si intende:

Maschi: IMC 18,5-24,9 con percentuale di massa grassa approssimativamente del 15%

Femmine fertili: IMC 18,5-24,9 con percentuale di massa grassa approssimativamente del 24%

Consapevolmente del fatto che abbattere la BF% oltre il limite inferiore del normopeso NON costituisce un miglioramento dello stato di salute, ma al contrario, può rappresentare uno stress negativo per l'organismo (in relazione al set-point individuale), si consiglia di affrontare il cutting nel modo meno critico possibile. Per fare ciò, è indispensabile gestire in maniera ottimale l'alimentazione ed i tempi necessari al raggiungimento del livello di definizione desiderato.

