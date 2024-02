Introduzione Le proprietà della curcuma sono note a livello scientifico. L'assunzione di curcumina, principio contenuto in quella che viene sempre più utilizzata in cucina come spezia, ha il potere di ridurre l'infiammazione generale dell'organismo, ma anche l'indice di massa corporea e il peso senza alterare la funzione cardiaca. Un decotto da bere ogni giorno per quindici giorni ha la funzione di disintossicare il fegato.

Decotto alla curcuma: come prepararlo Ingredienti per il decotto alla curcuma 200 ml di acqua,

1 cucchiaino di curcuma in polvere (15 g),

1 cucchiaio di miele (20 ml)

limone a piacere Procedimento: bollire l'acqua in un pentolino, aggiungere la curcuma in polvere e mescolare. Abbassare il fuoco al minimo e lasciare bollire per 15 minuti. Colare l'infuso, facendo attenzione a rimuovere la curcuma in eccesso. Lasciare in infusione per circa 5 minuti, finché la bevanda si sarà intiepidita o raffreddata. Aggiungere il miele ed eventualmente un cucchiaio di succo di limone. La curcuma può essere ovviamente aggiunta anche a verdure, carni bianche, ma anche torte, muffin, yogurt. N.B. non superare le dosi giornaliere indicate di curcuma al giorno.