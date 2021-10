Date di scadenza dei cibi: cosa c'è da sapere?

I prodotti refrigerati hanno spesso le date di scadenza sulle etichette. I negozi utilizzano questa data per sapere quando rimuovere i prodotti dagli scaffali. Tuttavia è possibile mangiare cibo dopo la data di scadenza. Ad esempio, in linea generale, i latticini sono buoni per 3 o 4 giorni dopo la data di scadenza , se non sono visibili alterazioni o rigonfiamenti nella confezione (il classico caso del sacchetto della mozzarella , ad esempio) oppure odori sgradevoli aprendo la confezione.

Mangiare un determinato alimento prima della data di scadenza, tuttavia garantisce miglior sapore e qualità. Il cibo non si guasta dopo questa data, ma potrebbe seccarsi o non avere un sapore altrettanto buono. I prodotti alimentari che utilizzano le date di confezionamento includono:

Prodotti in scatola

Pasta e riso

Cracker

Biscotti

Spezie

Latte e formaggi confezionati

Uova

Salumi confezionati

Il cibo può essere buono per mesi dopo la data con una conservazione adeguata. Non mangiare cibo dalla confezione danneggiata perché potrebbe aver sviluppato batteri o cattiva conservazione.

Quando la data di scadenza non è obbligatoria? Non è obbligatorio apporre un'etichetta in cui si indichi la data di scadenza per frutta e verdura fresche, prodotti da forno e pasticceria, zucchero e sale, aceto e vino.

Nel caso del lievito, ad esempio, la data di scadenza indica l'efficacia del prodotto, e quindi la capacità di far lievitare impasti. Il lievito di birra fresco, che si trova in commercio sotto forma di panetto, ha una data di scadenza che non supera i 10 giorni. Quello secco dura di più, ma nel momento in cui la bustina è aperta, va usato entro breve tempo.