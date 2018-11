Daiquiri nella dieta

Il daiquiri non è una bevanda necessaria e, avendo caratteristiche nutrizionali pressochè esclusivamente sfavorevoli, andrebbe evitato o assunto in quantità marginali e con frequenza di consumo sporadica.

La raccomandazione di non esagerare col daiquiri riguarda tutti, comprese le persone sane, ed in particolar modo se in fase di accrescimento, gravidanza ed allattamento. Va poi sottolineato che, per la presenza rilevante di alcol etilico e zuccheri, risulta ancora più sconsigliato in caso di obesità, patologie del ricambio, malattie o scompensi funzionali di certi organi e patologie o disagi di natura psichiatrica.

Secondo le linee guida per un soggetto adulto sano, l'alcol etilico andrebbe assunto in quantità tali da evitare la correlazione con malattie e disturbi ad esso legati. Per quel che riguarda i superalcolici, dei quali il rum bianco fa parte, è necessario attenersi ad una porzione media di 40 ml per una frequenza giornaliera compresa tra 1 e 3 unità / die. Considerando che nel daiquiri la quantità di rum bianco è di 45 ml, sarebbe ragionevole stabilire di non oltrepassare la quantità di 1 cocktail giornaliero per le donne adulte sane e massimo 2 per gli uomini.

Come anticipato, ciò riguarda la percentuale di alcol; bisogna però tenere a mente che il daiquiri è anche ricco di zuccheri solubili, a loro volta potenzialmente deleteri se in eccesso nella dieta. Considerando che nel regime alimentare occidentale questi sono quasi sempre troppo abbondanti, potrebbe essere buona norma evitare di assumere daiquiri o bevande simili quotidianamente.

Per l'elevato contenuto in alcol etilico e zuccheri solubili, il daiquiri è certamente da evitare in caso di:

Nota: l'alcol etilico ha un'azione immediata sulla glicemia di tipo ipoglicemizzante, ragion per cui generalmente non viene eliminato dalla dieta per il diabete mellito tipo 2. Tuttavia il daiquiri è anche ricco di zuccheri solubili, aspetto senz'altro deleterio per chi soffre di iperglicemia. Per ragioni di sicurezza, è quindi opportuno evitare l'assunzione di cocktail alcolici ricchi di glucidi solubili.

Il daiquiri è anche inopportuno in caso di: patologie dell'esofago, dello stomaco, del fegato, del pancreas, dei reni; lo stesso dicasi per la relativa tossicodipendenza o altre forme di abuso, depressione severa, disturbi del comportamento alimentare e non solo.

Entriamo più nel dettaglio:

Il daiquiri dovrebbe essere totalmente evitato o consumato in quantità e con frequenza irrilevanti anche nella dieta dello sportivo. L'alcol etilico può compromettere le performance sotto diversi punti di vista:

È anche fondamentale non dimenticare che, oltre ai suddetti risvolti negativi, il daiquiri interferisce nell'assorbimento e nel metabolismo dei farmaci.