Dado Fatto in Casa

La parola “dado” è un'abbreviazione di “dado da cucina” o “ dado da brodo ”. E' un alimento commerciale che potrebbe essere contestualizzato nel gruppo dei condimenti ; tuttavia, ancora oggi molte persone scelgono di confezionarlo a livello casalingo. Si tratta di un prodotto concentrato ( brodo secco) che contiene uno o più ingredienti: verdure , carne , prodotti della pesca , funghi , soia , grassi , estratto di lievito , sale (fino e oltre il 50%) e additivi (ad esempio il glutammato monosodico per il 10-15%). Il dado ha la funzione di insaporire ed esaltare le caratteristiche naturali degli alimenti . I formati più diffusi sono: cubetti pressati, pasta , polvere, granulai e gelatina. Oggi il termine “dado” viene utilizzato per indicare qualunque tipo di brodo secco. Il dado non è un vero e proprio alimento e svolge la funzione di aroma/insaporitore. Tuttavia, seppur impiegato in quantità limitate (pochi grammi), è senz'altro un ingrediente molto adoperato e diffuso. In molte cucine non se ne può fare a meno per arricchire salse , sughi , arrosti, stufati, pietanze in padella, zuppe ecc. A conti fatti, la quantità di dado impiegata nell'alimentazione umana è molto più elevata di quanto si possa pensare. Come anticipato, il dado “classico” contiene anche diversi additivi. Tra questi il più abbondante è l'esaltatore di sapidità glutammato monosodico ( E621 ), ovvero il sale di sodio dell' amminoacido acido glutammico. Le tendenze dietetiche più recenti suggeriscono di ridurre più possibile l'utilizzo di qualunque additivo alimentare , senza discriminazioni. Per questa ragione le industrie alimentari hanno iniziato a produrre dado e cibi confezionati senza glutammato monosodico. Tuttavia, come vedremo in seguito, certe volte un atteggiamento simile si dimostra essere inutilmente zelante.

Dado Commerciale o Fatto in Casa?

Aspetti Pratici o Salutistici

La scelta fra i due varia in base al consumo che se ne fa in cucina.

Il dado commerciale senza glutammati è comodo e ben conservabile; inoltre non richiede alcuna manodopera. Per contro, quello più pregiato in forma di gelatina ha un costo rilevante.

Il dado fatto in casa necessita un investimento di tempo abbastanza importante, anche se producendone una buona quantità l'operazione andrebbe svolta saltuariamente. Il costo è opinabile, talvolta difficile da stimare.

Tutti i tipi di dado casalingo sono meno saporiti e sapidi di quelli commerciali. Hanno una resa inferiore ma presentano il vantaggio di non contenere quantità rilevanti di sodio.

Il dado "home made"può essere prodotto in varie tipologie differenti: in crema, in cubetto, in gelatina, vegetale, di carne, di prodotti della pesca, di funghi, congelato e sottovuoto in barattolo.

Il metodo di preparazione può essere leggermente differente, ma potrebbe essere così riassunto:

Lavaggio e mondatura (eventuale sminuzzamento) degli ingredienti.

Cottura (eventuale sminuzzamento) e raggiungimento della consistenza desiderata.

Collocazione nei contenitori e stoccaggio (congelamento o sterilizzazione).

Video Ricetta Dado in Cubetto fatto in Casa

Conservare il Dado fatto in Casa

Il dado fatto in casa sotto forma di crema può essere congelato, magari utilizzando lo stampino a cubetti per il ghiaccio, o messo in barattoli sottovuoto e sterilizzato. La conservazione può avvenire anche a temperatura ambiente, ma dopo l'apertura va riposto in frigorifero; è consigliabile riempire vasi di piccole dimensioni.

Il dado in cubetto si conserva anche a temperatura ambiente. E' molto comodo ma richiede ben due cotture e un essiccamento. Il consumo energetico per produrlo è quindi piuttosto rilevante.

Il dado in gelatina è un'ottima soluzione; questa può essere liberata dagli ingredienti (collagene della carne o del pesce) o aggiunta durante la cottura (colla di pesce, agar agar, carragenina guar ecc). Si conserva sterilizzato in vasetto nel frigorifero e una volta aperto ha una durata magiore di quello in crema. Aggiungendo molto gelificante (come per le gelatine di frutta) è possibile metterlo in una teglia, tagliarlo a cubetti e conservarlo in un vaso nel frigorifero.