Curare la Cellulite - Alimentazione ed Attività Fisica

La cura della cellulite è un argomento controverso che genera spesso piccole diatribe tra tecnici sportivi, professionisti dell'alimentazione, massaggiatori, farmacisti, chirurghi plastici, estetiste ecc. Come spesso accade, la divergenza di opinioni nasce dal fatto che nessuno ha in tasca la verità assoluta sulla migliore ricetta per la cura della cellulite. Il termine ricetta non è casuale: come la variante culinaria si compone di vari ingredienti studiati nelle dosi, nelle funzioni e negli accostamenti di sapore, anche la ricetta migliore per la cura della cellulite si compone di più interventi, non certo casuali ma attentamente ponderati anche in relazione alle caratteristiche del singolo individuo. Continuando a scomodare l'analogia culinaria, c'è chi ritiene che le ricette migliori siano quelle dei nostri nonni, perché preparate con ingredienti semplici, economici e genuini; similmente, anche la ricetta per la cura della cellulite può essere molto più semplice ed economica di quanto non si possa pensare: dieta ed attività fisica rappresentano infatti un binomio vincente, lo zoccolo duro di ogni trattamento anticellulite; peccato che questa ricetta risulti poco appetibile per i più pigri, alla costante ricerca di soluzioni innovative e meno faticose col rischio di trasformarsi in "polli da spennare" sotto il profilo commerciale.

Cerchiamo quindi di capire, anzitutto, che cos'è la cellulite.

Cos'è la Cellulite?

L'inestetismo che comunemente viene definito "cellulite" è il risultato dell'alterazione circolatoria del tessuto adiposo sottocutaneo, ovvero l'ipoderma. Trattandosi di un'alterazione anche patologica dello scambio idrico-plasmatico tra i vasi capillari ed il tessuto interstiziale, la cellulite è stata meglio denominata come pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica. Sia chiaro ai lettori che la cellulite, di per sé, non rappresenta un rischio per la salute dell'organismo, tuttavia la sua comparsa prematura, eccessiva o mal localizzata, può indicare un chiaro sintomo di squilibrio omeostatico tra i fluidi interstiziali dell'ipoderma ed il plasma sanguigno.

Come anticipato, la cellulite (al contrario di quanto possano menzionare certe pubblicità televisive) solitamente NON è un fenomeno patologico, anche se la sua presenza può correlarsi allo stile di vita del portatore (80-95% delle donne) e può migliorare (o peggiorare) attraverso la modifica delle abitudini alimentari ed incrementando l'attività fisica. A scanso di equivoci, tengo a precisare che i margini di miglioramento della cellulite sono spesso irrisori nonché inversamente proporzionali alla predisposizione soggettiva, mentre (raramente) può accadere che fanciulle sregolate ed un po' pigre traggano enormi vantaggi seguendo pochi consigli alimentari e muovendosi più dello stretto necessario.

La cellulite colpisce soprattutto i soggetti femminili di conformazione ginoide (a pera) e si localizza in particolar modo nelle zone dei fianchi e delle cosce. La cellulite è ben visibile nei soggetti con problemi di sovrappeso ed obesità, ma spesso non risparmia anche i più "magri".

L'insorgenza della cellulite è correlata a diversi fattori patogenetici o predisponenti; il meccanismo d'insorgenza della cellulite è riconducibile all'alterazione strutturale citologica delle cellule adipose (grasse), che rompendosi liberano trigliceridi e soluti citoplasmatici, incrementando l'osmolarità dei fluidi circostanti; ciò determina il richiamo di liquidi dal plasma capillare e la deformazione istologica del reticolo di sostegno adiposo. Ovviamente, partecipano alla formazione della cellulite alcune patologie sistemiche e l'azione collaterale di diverse terapie farmacologiche.

Spesso ci si chiede come mai la cellulite peggiori con gli anni; le risposte sono fondamentalmente 3: