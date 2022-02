Cupuaçu: proprietà, benefici e usi

Cos'è il cupuaçu ? In Occidente è scarsamente conosciuto, ma questo frutto dal sapore straordinario, ed esotico, è un vero e proprio toccasana per l'organismo. Il Cupuaçu, questo il nome del frutto supernutriente che da secoli è presente nell'alimentazione delle popolazioni del Sudamerica, viene coltivato soprattutto in Colombia, in Perù e nel Nord del Brasile. Il cupuaçu è un albero delle foreste pluviali tropicali, ed è una sorta di vanto nazionale per l'area amazzonica del Brasile. Come suggerisce il nome scientifico Theobroma grandifolium, il cupuaçu è parente del cacao (Theobroma cacao): si tratta, appunto, di specie tipiche della foresta amazzonica appartenenti al genere delle Sterculiaceae. Gli alberi di cupuaçu sono piuttosto alti, e raggiungono circa una ventina di metri. Sono coperti da foglie scure, anch'esse di notevoli dimensioni (sino ad arrivare ai 30 centimetri). I frutti sono oblunghi, marroni, grandi circa 20 centimetri e arrivano a pesare anche fino a due chilogrammi. All'interno del guscio, duro e legnoso esocarpo, si trova la polpa bianca, cremosa e profumata. Il suo sapore viene descritto come semplicemente delizioso e aromatico, avvolgente: può vagamente ricordare quello dell'ananas, della banana e del cacao, insieme. Un frutto interessante dal punto di vista organolettico, che vanta numerose proprietà benefiche, tanto da essere riconosciuto come un superfood. Lo sapevi che... Nelle lingue locali dell'Amazzonia il termine "cupuaçu" significa "frutto degli dei". Su questa prelibatezza nazionale vigono addirittura diritti di commercializzazione: il cupuaçu ha una sorta di "brevetto" rivendicato dal Brasile. Il burro di cupuaçu, reperibile prevalentemente online, costa circa 15 euro all'etto.

Usi in cucina Reperire il frutto fresco, in Italia, non è cosa affatto semplice, neppure nei negozi alimentari etnici in cui spesso si trovano anche frutti tropicali molto rari. Nelle erboristerie e nei mercati agroalimentari (spesso on-line) europei viene venduta la polpa sotto forma di purea o il burro di cupuaçu. La polpa bianca, a prima vista omogenea, è in realtà divisa in piccole sezioni ognuna delle quali riveste un seme. In cucina, la polpa, viene impiegata per la preparazione di succhi, salse, dolci e gelati.

Vietato per gli animali Questo frutto è assolutamente da evitare per gli animali. La ragione sta nella tossicità di alcuni metaboliti secondari contenuti nella polpa del frutto che hanno, appunto, un'azione intossicante piuttosto elevata negli animali domestici, data la loro difficoltà a metabolizzare tali molecole.