Dal profilo nutrizionale, il culatello di Zibello appartiene al I gruppo fondamentale degli alimenti , in quanto fonte di proteine ad alto valore biologico , vitamine e minerali specifici; contiene anche molto sodio . Si mangia quasi esclusivamente crudo, in veste di companatico, negli antipasti e nelle pietanze.

Proprietà nutrizionali

Come anticipato, il culatello di Zibello è un prodotto che appartiene al I gruppo fondamentale degli alimenti (carne, pesce e uova, fonti naturali di proteine ad alto valore biologico, sali minerali e vitamine specifici).

Ha un apporto energetico rilevante, ma, se paragonato alla media della carni conservate, non eccessivo.

Le calorie sono fornite principalmente dai lipidi, seguiti da ottime quantità di peptidi; i glucidi sono assenti.

Il culatello di Zibello contiene tutti gli amminoacidi essenziali in quantità e proporzioni simili alle proteine umane.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, con grande importanza dei monoinsaturi, anche se la porzione dei saturi non è affatto trascurabile.

Le fibre sono assenti, mentre il colesterolo è piuttosto rilevante.

Tra i minerali spiccano le concentrazioni di: sodio, potassio, fosforo e ferro.

In merito alle vitamine, si apprezzano soprattutto i livelli delle idrosolubili del gruppo B, con particolare importanza della tiamina (vit B1) e della niacina (vit PP). Non contiene allergeni diversi dalle proteine del maiale e nemmeno fattori nutrizionali potenzialmente oggetto di intolleranza alimentare (ad es istamina, glutine e lattosio).

Il culatello di Zibello si presta alla dieta del soggetto sano. Non è particolarmente indicato, in porzioni abbondanti e frequenti, alla nutrizione clinica dei soggetti in sovrappeso o affetti da patologie metaboliche come ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile e ipercolesterolemia. D'altro canto, usato con moderazione, assieme alla bresaola e al prosciutto crudo magro, il culatello è il salume più adatto a soddisfare queste richieste nutrizionali.

Lasciato crudo è inadatto alla dieta della donna incinta per il rischio di parassitosi.

Non viene contemplato nei regimi nutrizionali: vegetariano, vegano, kosher, musulmano e induista.

La porzione media di culatello di Zibello è di circa 50-100 g (poco meno di 100 kcal).