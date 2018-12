Cuba libre nella dieta

Il cuba libre non è assolutamente una bevanda indispensabile per l'uomo. Come anticipato, ha proprietà nutrizionali tendenzialmente sfavorevoli ed andrebbe evitato o assunto in quantità marginali, con una frequenza di consumo sporadica.

Chiunque non dovrebbe esagerare nel consumo di cuba libre, dalle persone malate, a quelle in condizioni fisiologiche speciali – come la gravidanza o l'allattamento – ma anche i soggetti sani; alcuni studi hanno enfatizzato il ruolo negativo, sul corpo e sulla mente, del consumo di alcol etilico nei soggetti in accrescimento.

Inoltre, il contenuto massiccio di alcol etilico e di zuccheri solubili rende il cuba libre totalmente inadeguato in caso di obesità, patologie del ricambio, malattie o scompensi funzionali di certi organi e patologie o disagi di natura psichiatrica.

Le linee guida riferiscono che, per un soggetto adulto sano, la quantità massima tollerabile di alcol etilico – tale da non correlarsi con malattie e disturbi ad esso legati – è quella contenuta in 1 e 3 unità alcoliche. Nel contesto dei superalcolici come il rum, ognuna di queste corrisponde a 40 ml. In pratica, sarebbero concessi fino a 2,5 cuba libre al giorno per gli uomini e 1 scarso per le donne – che, come vedremo ora, sono comunque troppi.

Oltre al contenuto in alcol etilico, il cuba libre apporta anche zuccheri solubili – forniti dalla cola. Se in eccesso – condizione frequente nella dieta occidentale – questi possono risultare potenzialmente nocivi per il metabolismo del glucosio, determinando iperglicemia – nel cronico responsabile di iper insulinemia e insulino resistenza – ipertrigliceridemia e, a medio-lungo termine, deposito di grassi nel fegato (steatosi epatica grassa alimentare). Questo deposito è favorito, in misura anche superiore, anche dall'eccesso di alcol (steatosi epatica grassa alcolica), nonostante l'effetto sulla glicemia sia di tipo inverso – l'alcol etilico è insulino stimolante e pertanto, se non associato a carboidrati, riduce la glicemia.

Pare che l'alcol etilico peggiori anche il metabolismo dell'acido urico, compromettendo la terapia nutrizionale e farmacologica contro l'iperuricemia, gli attacchi gottosi e la calcolosi renale da acido urico – litiasi.

Non è finita; benché l'alcol etilico favorisca sul momento la diuresi e la disidratazione, nel lungo termine può agire negativamente sul centro nervoso di regolazione della pressione sanguigna determinando o aggravando l'ipertensione arteriosa primaria.

Pertanto il cuba libre è certamente da evitare in caso di:

Il cuba libre può nuocere gravemente anche alle mucose ed ai tessuti di vari organi, per ragioni chimiche – funzione irritante – o metaboliche; in particolare è sconsigliato in caso di patologie: dell'esofago, dello stomaco, del fegato, del pancreas e dei reni. Inoltre, come abbiamo detto, ha un'azione psicotropa e può favorire la tossicodipendenza da alcol, compromette la terapia di varie patologie psichiatriche come la depressione severa, certi disturbi del comportamento alimentare e non solo. Entriamo più nel dettaglio:

Il cuba libre dovrebbe essere escluso anche dalla dieta dello sportivo agonista. L'alcol etilico compromette le performance in vari modi:

Favorisce la disidratazione e la perdita urinaria di minerali – come il potassio ed il sodio – peggiorando il bilancio idro-salino già difficile da mantenere a causa della sudorazione intensa

Altera il ciclo del sonno, ostacolando il raggiungimento delle fasi di ricarica – durante il sonno, oltre a ripristinare l'efficienza cerebrale e a riorganizzare i ricordi, avviene la maggior produzione di somatotropina (GH), ormone direttamente correlato alla produzione di IGF-1 e IGF-2 (solo in parte), i cosiddetti fattori di crescita insulino simili – legati al recupero ed alla crescita muscolare (ipertrofia).

ATTENZIONE! Contenendo alcol etilico, il cuba libre interferisce nell'assorbimento e nel metabolismo dei farmaci.