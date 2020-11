Crusca di Avena: Proprietà Nutrizionali e Cucina

Per quanto l'avena non possa essere utilizzata nella panificazione, in quanto risulta priva di glutine , la sua qualità nutrizionale è paragonabile - e per certi versi superiore - a quella del frumento... ma la crusca?

Crusca di Avena VS di Frumento

La prima differenza tra le due crusche riguarda l'apporto energetico complessivo, in quanto la crusca d'avena vanta un potenziale calorico del 20% superiore a quello del frumento.

In merito ai macronutrienti, la farina d'avena possiede un quantitativo di lipidi e proteine superiore all'altra, ma parallelamente si riconoscono quote maggiori di acidi grassi saturi e monoinsaturi, mentre i polinsaturi sono quasi sovrapponibili alla crusca di frumento; al contrario, i glucidi semplici sono presenti in quantità inferiori nella farina di avena.

In merito a ferro e magnesio, la crusca di frumento ne apporta quantità DOPPIE rispetto a quella d'avena, mentre per le vitamine il paragone sembra molto più articolato. La crusca di frumento possiede quantità maggiori di Tocoferolo, mentre la crusca di avena contiene dosi più importanti di Tiamina, ma tra i due prodotti la differenza maggiore è data dalle quantità di Niacina: dai dati pare che la crusca di frumento ne contenga oltre 30 volte in più, ma non si escludono eventuali errori di laboratorio o di stampa. Per ultima, ma non meno importante, la differenza nell'apporto di fibra alimentare; anche in questo caso il frumento vanta quantitativi quasi tripli rispetto all'avena, anche se le tabelle non forniscono il dettaglio di ripartizione solubile/insolubile di quest'ultima. Ad ogni modo, l'avena è tradizionalmente considerata una buona fonte di fibre solubili, in tal senso più generosa rispetto agli altri cereali; è quindi verosimile che anche la crusca di avena contenga percentuali di fibre solubili nettamente superiori rispetto alla crusca di frumento.

La crusca di avena è un prodotto che può sostituire o integrare la crusca di frumento; di certo, contenendo quantità di fibre inferiori si rende più indicata nell'alimentazione di chi NON necessita un'integrazione significativa di fibra al fine di regolarizzare l'attività intestinale.

Alimenti ricchi di fibre insolubili (crusca di frumento): trattengono acqua ed aumentano la massa fecale accelerando il transito intestinale → indicati in caso di stitichezza e costipazione