Crucifere: quali sono e benefici per la salute

Gli indoli, composti anche da azoto , responsabile dell'odore pungente sprigionato durante la cottura delle crucifere, sono in grado di stimolare l'azione detossificante di alcuni enzimi, inibendo lo sviluppo di cancro allo stomaco e al seno , e bloccando, in generale lo sviluppo dei turmori, intercettando le molecole cancerogene prima che queste danneggino il DNA cellulare. L'indolo-3-carbinolo, inoltre, si distingue per la sua funzione di inibire l'attività dell' estradiolo , il precursore degli estrogeni che in eccesso possono causare l'insorgenza di tumori ormone-dipendenti come quelli al seno, all' utero e all' endometrio .

L'e ffetto protettivo delle crucifere è soprattutto quello nel contrasto di due delle patologie più diffuse e letali nei paesi occidentali, ossia il cancro e le malattie cardiovascolari . Le crucifere hanno proprietà benefiche per la salute intestinale: sostengono la funzionalità dell' intestino , grazie al contenuto di fibra che stimola la peristalsi e favorisce la motilità intestinale (in caso di gas addominali , morbo di Crohn , colite ecc, moderare il consumo delle crucifere in generale). Essendo le più importanti fonti di calcio nel mondo vegetale, broccoli, cavoli ecc sono ottimi alleati per la salute del sistema scheletrico , delle ossa , delle cartilagini e dei denti . Sono ipocaloriche, hanno elevato potere saziante , sostengono il sistema immunitario, e, grazie al contenuto di beta-carotene e vitamina A, favoriscono la salute della vista e della pelle.

Le crucifere in cucina

Le verdure crucifere possono essere consumate cotte e crude (non tutte). Consumandole crude si preservano tutte le caratteristiche nutrititve benefiche e le vitamine. Ravanelli, rucola, crescione, cavolo cappuccio ma anche con i gambi dei broccoli, possono essere consumati in insalata o in pinzimonio. Broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolini di bruxelles, cime di rapa ecc possono essere cotti in diversi modi: sbollentati per un massimo di 8 minuti, cotti al vapore, o al forno. Cavolo nero, verza ecc possono essere utilizzati come ingrediente per zuppe, minestre; cavolfiori e broccoli, oltre che come gustoso contorno, vengono frullati per ottenere creme, vellutate e purè. Ottimi anche per condire pasta, riso o altri cereali, ma anche in frittata o timballi.