L'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe è uno degli aspetti fondamentali per il mantenimento ottimale della loro salute . A differenza di anni fa, l'attenzione alla scelta del cibo migliore da proporre agli animali, che fanno ormai parte delle nostre famiglie, è sensibilmente aumentata. Fin dai primi giorni di adozione ci si chiede quali scelte si possono avere per una corretta alimentazione e quale sia il modo migliore di informarsi al riguardo. Partendo dal presupposto che esistono diete differenti che si adattano alle esigenze del cane e dell'organizzazione familiare, proviamo in questo articolo ad esplorare le varie opzioni e ad avere alcuni strumenti per scegliere al meglio.

La maggior parte dei proprietari si affida ad alimenti commerciali per l'alimentazione del proprio cane, andando a scegliere alimenti secchi - le crocchette - o alimenti umidi - bustine o scatolette. La disponibilità e la comodità di un alimento confezionato rende sicuramente più semplice e maneggevole il momento del pasto e permette spesso all'animale di seguire la famiglia non solo nella quotidianità, ma anche negli spostamenti programmati o meno. Anche se la commercializzazione di alimenti per animali è regolamentata da leggi specifiche, ci si ritrova spesso davanti a prodotti molto diversi per formulazione e qualità con conseguente confusione del proprietario.

A titolo esemplificativo per un cane adulto l'alimento completo di mantenimento dovrebbe contenere come minimo 18 gr di proteine e 5,5 gr di grassi, calcolati per ogni 100gr di prodotto sulla sostanza secca ; sono inoltre consultabili tabelle che precisano la quantità minime di ogni parte del prodotto.

A quali ingredienti dobbiamo fare attenzione

Tenendo presente i parametri di qualità suggeriti ed i metodi per provare a discriminare quali alimenti siano più affidabili per il nostro cane, c'è una categoria di ingredienti a cui bisogna prestare un po' più di attenzione: gli additivi.

Il primo dato da sapere è che la legge non obbliga il produttore a specificare l'elenco degli additivi che vengono aggiunti al resto degli ingredienti e questo li rende in minor misura verificabili e non rintracciabili in caso di reazioni avverse al cibo.

Quando vengono resi visibili in etichetta si possono trovare quindi gli additivi che vengono inseriti per migliorare la digeribilità dell'alimento, influenzare il benessere della flora intestinale e garantire un apporto ottimale di microelementi. Tra questi troviamo infatti le vitamine, i sali minerali i prebiotici ed i probiotici, che arricchiscono il valore nutrizionale dell'alimento .

E' possibile però trovare additivi che non sono aggiunti ai fini nutrizionali, ma che servono alla produzione del mangime stesso, utili a fini tecnologici e di conservazione. Tra questi troviamo appunto i conservanti, che impediscono la crescita nei tempi stabiliti di microrganismi dannosi e rendono il prodotto sicuro, gli organolettici e i coloranti, importanti non tanto per l'animale quanto per il proprietario nel rendere piacevole la visione del cibo offerto, e gli aromatizzanti. Tali sostanze possono essere inutili, e quindi avere un impatto irrilevante sulla salute dell'animale che le ingerisce, oppure addirittura dannosi. Un esempio di additivi nocivi sono il BHT e il BHA, conservanti riconosciuti come cancerogeni, indicati in etichetta anche con il codice E320 ed E321. Il riconoscimento delle sostanze come dannose purtroppo avviene in molto tempo e dopo numerosi studi scientifici. Al momento per molti additivi esistono solo studi preliminari, grazie al quale però si è riusciti a stabilire almeno un limite di utilizzo negli alimenti commercializzati.

Il consiglio quindi è quello di selezionare le aziende mangimistiche che scelgono di scrivere in etichetta tutti gli additivi inseriti, senza una generalizzazione della categoria.

