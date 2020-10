Crisi di Fame Durante lo Sport: Carenza di Glicogeno

Per crisi di fame durante lo sport si intende il momento in cui le riserve di glicogeno dell'organismo, in particolar modo quelle muscolari, risultano insufficienti a sostenere lo sforzo fisico necessario all'atleta. Ne consegue uno scadimento prestativo, relativamente brusco e spesso notevole, con comparsa di sintomi come sensazione di freddo , fame intensa, senso di debolezza e malessere generale (l'atleta si sente letteralmente "svuotato" di energie).

I carboidrati o glucidi nell'organismo derivano dall'alimentazione (semplici e complessi) ma possono anche essere prodotti in buona parte a livello endogeno mediante la neoglucogenesi (accontentandosi di un'efficacia ed un'efficienza limitate); in condizioni basali, è quindi possibile sopravvivere (ma non sempre vivere in perfetta salute psico-fisica) anche limitandoli drasticamente nella dieta. Al contrario, svolgendo sport aerobici che richiedono un'intensità di sforzo elevata, è necessario che l'organismo sia costantemente EU-nutrito, ovvero, che risulti in perfetto stato di nutrizione; l' omeostasi glicemica e la consistenza delle riserve di glicogeno sono criteri fondamentali nella valutazione dello stato di nutrizione di un soggetto (quindi anche di uno sportivo) che, non assumendo carboidrati con la dieta, non potrebbe contare su di un recupero efficace delle riserve di zuccheri. Questi ultimi possono e devono essere immagazzinati, tuttavia, nutrendosi prevalentemente di molecole che necessitano un impegno metabolico intenso per essere convertite in glucosio e successivamente immagazzinate nel muscolo e nel fegato (amminoacidi delle proteine e glicerolo dei trigliceridi ), non è possibile raggiungere livelli di COMPENSAZIONE nutrizionale sufficientemente rapidi e consistenti. In definitiva, per uno sportivo di endurance ( ciclismo , nuoto di fondo, sci di fondo, running di fondo, canottaggio di fondo, tracking ecc) nutrirsi in maniera sbilanciata significherebbe rischiare l'insorgenza della crisi di fame durante la prestazione a causa dell'esaurimento degli zuccheri, e più precisamente del glicogeno muscolare .

Entità delle Riserve

Ampiezza delle riserve di glicogeno

Il glicogeno è un carboidrato complesso, ovvero un polimero del glucosio; in termini pratici è possibile considerarlo come il corrispettivo "animale" dell'amido (polisaccaride vegetale). Esso, assieme al glucosio già disciolto nel sangue (glicemia), rappresenta l'unica fonte di glucidi DISPONIBILI per l'organismo. E' stimato che, in media, l'organismo adulto può contenere circa 300-400g di glicogeno rispettivamente collocato in: fegato 25-30%, muscoli 70-75% e in minima parte nei reni (circa 1-2%). In base al distretto di deposito, il glicogeno viene utilizzato per scopi differenti; quello epatico è necessario al mantenimento della glicemia, quello muscolare è deputato al sostentamento dello sforzo contrattile (vedi sopra) mentre quello renale al mantenimento dell'efficienza di filtrazione.

Le riserve di glicogeno hanno una CAPACITA' LIMITATA; quelle muscolari possono essere aumentate con l'allenamento.... ma fino ad un certo punto! NB. la consistenza delle riserve di glicogeno negli sportivi si valuta mediante un parametro chiamato RESISTENZA AEROBICA (tempo necessario ad esaurire le riserve durante uno sforzo in soglia aerobica). Dal punto di vista quantitativo il glicogeno NON rappresenta una BUONA riserva; per essere immagazzinato necessita di "ampi spazi", perché i suoi legami chimici comprendono anche un'elevata quantità d'acqua (quasi assente nelle riserve di grasso: il tessuto adiposo); si stima che per ogni grammo (g) di glicogeno siano indispensabili 2,7g di acqua.

Supponendo un esaurimento COMPLETO delle scorte di glicogeno muscolare (condizione quasi impossibile da raggiungere nello sport, in quanto la crisi di fame sopraggiunge leggermente prima) significherebbe una riduzione della massa corporea di:

300g x (1g + 2,7g) = 1110g... ovvero 1,1kg

ad essa andrebbe sommata anche una percentuale di depauperamento epatico, poiché il fegato, pur NON essendo deputato direttamente al sostentamento energetico muscolare bensì al mantenimento glicemico, in condizioni di avidità metabolica libera quanto più glucosio sia necessario all'omeostasi glicemica. Ricordiamo che la glicemia, pur essendo deputata principalmente al corretto funzionamento del sistema nervoso centrale (SNC), durante l'attività sportiva partecipa al rifornimento energetico muscolare.