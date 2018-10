Crema al Mascarpone: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta, Aspetti Igienici e Come Prepararla

Ruolo della crema al mascarpone nella dieta

La crema al mascarpone è una preparazione che non si presta a tutti i regimi alimentari; viene sconsigliato soprattutto in caso di sovrappeso e patologie metaboliche. Peraltro, anche nella dieta delle persone sane, dovrebbe assumere un ruolo marginale, con porzioni e frequenza di consumo estremamente limitate.

Trattandosi di una ricetta ipercalorica e iperlipidica, la crema al mascarpone andrebbe totalmente evitata nell'alimentazione dell'obeso. A causa dell'elevata percentuale di acidi grassi e dell'alto contenuto di colesterolo, questa preparazione non può far parte della dieta contro l'ipercolesterolemia. Anche la significativa quantità di zuccheri semplici ha non poche controindicazioni, tra le quali soprattutto una non conformità alla terapia nutrizionale per l'iperglicemia e diabete mellito tipo 2, l'ipertrigliceridemia, steatosi alimentare epatica grassa e tendenza alla carie dentaria.

Le proteine sono ad alto valore biologico ma non risultano particolarmente abbondanti. Inoltre, viste le controindicazioni del caso, questa ricetta non può essere considerata come una fonte primaria di amminoacidi essenziali.

La crema al mascarpone è poco digeribile e tende ad appesantire molto il pasto. Per questo è consigliabile mangiarla lontano dal pranzo e soprattutto dalla cena. Viene anche totalmente sconsigliata in caso patologie e disagi legati all'apparato digerente come: dispepsia, gastrite, ipocloridria, malattia da reflusso gastroesofageo ed ulcera gastrica o duodenale.

Contenendo lattosio, la crema al mascarpone andrebbe evitata nell'intolleranza allo zucchero del latte. È invece senza controindicazioni per la celiachia, per l'iperuricemia e per la fenilchetonuria. Essendo le uova alimenti istaminoliberatori, la ricetta potrebbe essere controindicata nelle intolleranze più gravi all'istamina.

La crema al mascarpone è una buona fonte di vit A o retinolo equivalenti (RAE), tra i quali compaiono sia il retinolo che i carotenoidi. Questo fattore nutrizionale è essenziale per il mantenimento della funzione visiva, riproduttiva e per un differenziamento cellulare efficiente; i carotenoidi sono potenti antiossidanti. Grazie alla presenza di tuorlo, l'alimento contiene anche un ottimo livello di vitamina D o calciferolo, necessario al metabolismo osseo e al corretto funzionamento del sistema immunitario, e piuttosto raro negli alimenti. Non mancano le vitamine idrosolubili del gruppo B – fattori coenzimatici – che tuttavia sono presenti in quantità limitate, esulando la crema al mascarpone dal ruolo di fonte necessaria al mantenimento di cellule e tessuti.

Nella crema al mascarpone si apprezzano i livelli di ferro biodisponibile e fosforo. Mentre il primo è necessario soprattutto alla sintesi di emoglobina, ovvero il gruppo necessario alla costituzione dei globuli rossi – funzione che se compromessa sfocia nell'anemia sideropenica – il secondo è un elemento diffusissimo in tutto l'organismo, a partire dalle membrane cellulari e dalle guaine nervose (fosfolipidi), fino al minerale delle ossa (idrossiapatite).

La porzione corretta – ma quasi mai rispettata – di crema al mascarpone è di 50 g (circa 190 kcal).