Generalità e Tipologie

La crema di latte o panna fresca è un prodotto che appartiene al II gruppo fondamentale degli alimenti (quello del Latte e Derivati).

Rappresenta un sottoprodotto del latte vaccino, anche se potrebbe essere ricavata da qualunque tipologia di latte animale.

Nel commercio italiano si distribuiscono principalmente tre tipi di crema di latte, che si differenziano per la percentuale di grassi:

10-12%: da caffetteria

30-35%: comune o da pasticceria

48%: panna doppia

In alcuni paesi del mondo la crema di latte è commercializzata anche in diverse percentuali lipidiche.

Ricavata per scrematura (affioramento naturale o più comunemente accelerato da centrifughe o “separatori”) del latte crudo, e sottoposta esclusivamente a pastorizzazione, la crema di latte “tradizionale italiana” non dev'essere confusa con la panna da cucina (sterilizzata con metodo UHT).

Per la verità esistono due tipi di crema di latte fresca:

Ricavata da latte crudo.

Ricavata dal siero.

La prima, quella più nota e distribuita nel nostro paese, ha un sapore dolce, rotondo e ricorda tipicamente il latte intero. La seconda invece, oltre a essere più magra, presenta delle chiare note salate, piccanti e tipicamente “di formaggio”.

Oggi è disponibile in commercio anche la crema di latte liofilizzata, ma trova maggior impiego nell'attività ristorativa commerciale.

La crema di latte fresca (pastorizzata) non è lungamente conservabile e dev'essere mantenuta in frigorifero.

Ha delle caratteristiche nutrizionali difficilmente compatibili con i regimi nutrizionali di tipo clinico, a causa del notevole apporto calorico fornito dai grassi saturi.

Dal punto di vista gastronomico, la crema di latte è l'unica panna di origine animale a poter essere montata (whippeability). Per comprendere meglio il meccanismo di montatura della panna si consiglia la lettura dell'articolo: Panna Fresca: Perché Monta?