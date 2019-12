Crauti: Nutrizione, Dieta e Cucina

Generalità

I crauti (o meglio, i Sauerkraut) sono un alimento ottenuto per salatura e fermentazione lattica del cavolo cappuccio crudo (famiglia Brassicacee, genere Brassica, specie oleracea L., sottospecie capitata e varietà Filderkraut Spezialzucht - bianco precoce).

I crauti rappresentano un'elaborazione conservativa, analoga allo yogurt, necessaria a garantire la disponibilità del cavolo anche dopo molto tempo dalla raccolta dell'ortaggio. I crauti sono dunque verdure conservate.

Il termine "crauti" ha origini tedesche ed etimologicamente deriva dal termine "Kraut", che in senso lato significa "erba"; l'alimento propriamente detto invece (che in Italia è specificatamente conosciuto col termine "crauti"), in lingua madre viene chiamato Sauerkraut (tradotto: "cavoli acidi").

I crauti sono particolarmente diffusi nelle zone centro-nordiche d'Europa, aventi clima continentale e tendenzialmente freddo; il loro consumo è esteso in Germania, in Austria, al nord-oriente della Svizzera (cantoni tedeschi), nelle regioni settentrionali d'Italia (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto), in Ungheria, in Polonia, in Slovenia, nell'entroterra Croato, in Serbia e in molti dei paesi dell'ex Unione Sovietica.

I crauti si distinguono dal cavolo cappuccio crudo per il gusto salato e acidulo, mentre il profilo nutrizionale risulta parzialmente alterato, ma non necessariamente impoverito; i crauti si distinguono dall'alimento fresco per: