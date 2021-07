Cotture che rendono le verdure meno salutari

Consumare cinque porzioni al giorno di vegetali è raccomandato e alla base di una corretta alimentazione . Molte verdure , però, come anche cereali e legumi , per essere commestibili hanno bisogno di essere trasformati, e quindi cotti. Tra questi vi sono alcuni ortaggi e tuberi come: asparagi , patate , melanzane . Tra gli errori comuni che spesso vengono commessi in cucina, ci sono i modi di cuocere proprio le verdure, in grado di renderle meno sane e di vanificare il potere benefico dei nutrienti che li compongono.

Tra gli errori più comuni nella cottura delle verdure troviamo quello dell'aggiunta di burro . Che siano in padella o al forno, condire gli ortaggi con un cucchiaio di burro aggiunge 100 calorie in più e 11 grammi di grasso alle verdure, che così cucinate non saranno più così salutari per cuore ed arterie . L'alternativa è quella di condire con un cucchiaino di olio extravergine di oliva . Anche in questo caso, però, è necessario utilizzare questo grasso di origine vegetale con moderazione. La frittura , ad esempio, è un metodo do cottura che aumenta sensibilimente l' apporto calorico e lipidico del piatto di verdure che, oltretutto, esposte alle alte temperature perdono di nutrienti e minerali preziosi.

Le verdure sono una preziosa fonte di potassio , che aiuta a contrastare gli effetti del sodio , quindi aggiungere troppo sale agli ortaggi crudi o in cottura, vanifica ogni proprietà salutare del minerale che bilancia il sodio, mettendo a rischio la salute cardiovascolare . Optare per erbe aromatiche e spezie ricche di sapore , consente di aggingere sapidità alle pietanze senza utilizzare eccessive quantità di sale.

Bollitura e perdita di nutrienti

Bollire le verdure potrebbe rappresentare il metodo di cottura migliore per preservare le prorpietà benefiche degli ortaggi. Tuttavia con la bollitura il rischio è quello di ridurre al minimo il valore nutrizionale dei cibi per DISTRUZIONE delle molecole termolabili e/o per DISPERSIONE di molte altre (soprattutto sali minerali e microelementi in genere. Molte delle vitamine idrosolubili, come la vitamina C e le vitamine del gruppo B, finiranno nell'acqua, quindi, a meno che non si abbia intenzione di preparare una zuppa, è meglio arrostire, cuocere al forno, grigliare o cuocere al microonde le verdure.

Gettare gambi bucce e acqua di cottura è un errore Alla base dalla cucina a zero sprechi c'è l'utilizzo di quasi la totalità dei cibi. Le verdure non fanno certo eccezione. In gambi, bucce a acqua di cottura, infatti, sono concentrati la maggior parte dei sali minerali e delle vitamine degli ortaggi stessi. Il consiglio è di non utilizzare soltanto le parti migliori delle verdure, ma di non gettare bucce, gambi e altre parti di scarto, soprattutto se le verdure sono coltivate in casa nell'orto, o se sono biologiche. Con le bucce di patate e di zucca, ad esempio, si preparano delle chips croccanti, mentre con i gambi di broccoli e cavolfiori si possono preparare vellutate o creme da aggiungere a pasta o riso. Allo stesso modo, l'acqua di cottura utilizzata per preparare le verdure bollite o al vapore, è un concnetrato di nutrienti. Un brodo ottimo da utilizzare per preparare vellutate, zuppe, risotti e minestroni.