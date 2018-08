Sono davvero poche le persone che si avventurano nell'acquisto della cotica grezza; per dirla tutta, oggi questa è pressoché irreperibile. In ordine, la rimozione delle setole viene subito dopo l'uccisione e il dissanguamento. Nei grandi macelli questo avviene per mezzo di enormi pelatrici automatiche ed a livello casalingo – dando per scontata la regolarità alle normative vigenti per la sicurezza veterinaria e sanitaria – ciò accade solo in seguito alla macellazione di un proprio animale e non senza difficoltà . Acquistando il maiale macellato, anche intero, la cotica è solitamente già privata delle setole.

Da sole, le cotiche sono prevalentemente commercializzate già pronte, raschiate e senza setole, mondate – operazione necessaria a togliere più grasso sottocutaneo possibile – e tagliate a grossi pezzi o a listarelle. Il costo è tuttavia molto variabile. All'ingrosso dovrebbe essere quasi marginale, poiché la pelle rappresenta uno degli elementi di quinto più abbondanti e meno utilizzati; tuttavia al dettaglio, forse per ragioni di pura convenienza, non sono altrettanto convenienti.

La rimozione delle setole dalla cotica è uno dei passaggi più impegnativi nella macellazione del maiale. Per ottenere un buon risultato è necessario che l'animale sia morto da poco, ovvero che dal punto di vista biologico non inizino i cambiamenti post-mortem. Poi, le setole vengono tolte versando acqua molto calda ma non bollente, a circa 60 °C, e raschiando con un coltello affilato o con la classica "campana" – oggi in disuso. L'acqua fredda non ha alcun effetto e quella bollente imprime dei cambiamenti microscopici nella struttura della pelle e dei peli che rendono quasi impossibile levarli come si deve. Alcuni rifiniscono le cotiche già pulite con una fiamma intensa, bruciando i residui come si fa con le piume del pollame.

Non ci sono raccomandazioni particolari nell'acquisto delle cotiche. È opportuno prestare la stessa attenzione che si pone generalmente a tutti i prodotti di origine animale. Le cotiche devono avere un colore chiaro, variabile tra il bianco e il beige, e un odore gradevole; la consistenza è sempre gommosa. Alterazioni visive od olfattive, con sfumature gialle o verdognole e odore pungente suggeriscono la cattiva conservazione delle cotiche e se ne sconsiglia l'acquisto.

Cotiche in cucina

Tralasciando le fasi della preparazione, che come abbiamo visto sono generalmente praticate dal macello, soffermiamoci sul processo di cottura.

Le cotiche si possono cucinare in modi completamente diversi. Se devono raggiungere una consistenza morbida e gelatinosa, l'esposizione termica non dev'essere troppo intensa e dovrebbe avvenire principalmente per conduzione di calore in liquido acquoso. Questo perché il collagene del tessuto connettivo nelle cotiche gelifica efficacemente, cambiando totalmente la consistenza da tenace, elastica, cartilaginea e gommosa, a tenera e quasi scioglievole. Esistono poi diverse applicazioni moderne che prevedono una lavorazione sottovuoto, in appositi sacchetti, cuocendo a bassa temperatura per lunghissimi periodi di tempo. Infatti, non tutti sanno che la denaturazione delle fibre collagene tipo I inizia a temperature tutto sommato modeste.

Solitamente le cotiche non vengono mangiate da sole, anche se quasi tutti usano precuocerle per facilitarne l'impiego in altre preparazioni. La ricetta più famosa è quella dei fagioli con le cotiche, poiché entrambi gli ingredienti necessitano di lunghi periodi di cottura. Un'alternativa rapida, anche se di media pregevolezza, è quella di lessare totalmente le cotiche in acqua e mischiarle con i fagioli borlotti o cannellini in barattolo, scolati dalla salamoia, ed arricchiti da poco concentrato di pomodoro, peperoncino o pepe nero e una foglia di salvia o di alloro o alcune bacche di mirto; un bicchiere di vino eventualmente necessario a sfumare le cotiche rosolate in un soffritto di sedano, carote e cipolla – prima di aggiungere i fagioli – è facoltativo.

Le cotiche da ammorbidire sono anche l'ingrediente caratteristico degli insaccati da cuocere come il cotechino e lo zampone. Entrambe queste ricette necessitano di una cottura altrettanto lenta, in acqua che sobbolle, per facilitare la riduzione della consistenza del tessuto connettivo e far diventare tenero l'alimento.

Se devono raggiungere una consistenza dura e croccante invece, richiedono una cottura per irradiazione o per convezione d'aria secca. Questi sono caratteristici delle lavorazioni arrosto, allo spiedo o sulla griglia, in carbone o carbonella, su pietra lavica o in forno. La durata può essere molto lunga, nel caso di un arrosto di porchetta – anche oltre 7 ore – o abbastanza breve come per la pancetta ai ferri.