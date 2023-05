Cosa succede se si mangia la muffa?

La comparsa di chiazze dal colore verdognolo o blu su fette di pane , formaggio o salumi, e vegetali, indica la formazione di muffa . Ma cosa succede se si mangia accidentalmente? Se si da un morso a del cibo ammuffito, non è necessario preoccuparsi. È estremamente comune, in quanto le spore della muffa sono ovunque. Vediamo nel dettaglio quali alimenti si possono consumare e quando è possibile eliminare la parte ammuffita e mangiare il prodotto in sicurezza. Per evitare l'insorgenza di muffa, inoltre, è bene adottare comportamenti di acquisto che mirano alle giuste quantità, e ad una corretta conservazione degli alimenti in ambienti igienizzati.

La muffa è presente nell' alimentazione quotidiana. Non a caso, diversi cibi vengono preparati utilizzando delle muffe naturali. Qualche esempio "molto noto" sono quelli de formaggio, salsa di soia , aceto , yogurt ecc. Il formaggio è prodotto con muffe comuni come i ceppi di Penicillium , basti pensare al gorgonzola . Le salse e gli aceti di soia tradizionali usano Koji , un fungo, per fermentare e creare quel classico gusto acido, aspro e talvolta dolce.

Cosa succede se si mangia muffa

Se il sistema immunitario è in salute, non si dovrebbero verificare particolari reazioni avverse o malesseri anche ingerendo piccole quantità di cibo con muffe. Sebbene le muffe (ovvero funghi microscopici) - che si insinuano su prodotti vegetali e animali dopo essere state trasportate lì per via aerea, acqua o insetti - possano causare conseguenze problematiche come nausea, vomito o diarrea, non sono letali. Dopotutto, le muffe dovrebbero essere presenti su determinati alimenti, inclusi prosciutti e formaggi stagionati come il brie e il camembert. In molti di questi casi, la muffa è totalmente sicura da mangiare, affermano gli esperti.

La presenza della caratteristica muffa farinosa dal colore verde o bianco che compare su frutta, verdura, pane e latticini, non provoca malessere in quanto dannosa o nociva, ma semplicemente per via del cattivo sapore, ma non per una particolare tossina in essa contenuta.

Esiste un'eccezione: se la muffa consumata produce un tipo particolare chiamato micotossina, allora potrebbe causare disturbi al fegato e reni. Si trova tipicamente nelle colture di cereali e noci, ma anche nel sedano, nel succo d'uva, nelle mele e in altri prodotti. Tuttavia è improbabile che piccole quantità causino rischi. Gli esperti consigliano di rivolgersi comunque al proprio medico curante qualora i sintomi dovessero intensificarsi oltre la nausea. Con i succhi gastrici la maggior parte dei batteri non riuscirà a sopravvivere.