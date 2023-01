Cosa succede se si mangia cioccolato ogni giorno

Per la maggior parte delle persone la concentrazione di caffeina presente nel cioccolato è inferiore a quella sconsigliata, quindi non dovrebbe creare grandi problemi sotto questo aspetto ma se non si vuole rischiare la soluzione ideale è optare per il cioccolato bianco , l'unico senza caffeina perché fatto solo con burro di cacao .

Il cioccolato è una buona fonte di carboidrati , che rappresentano il primo carburante del corpo, fondamentale per fornire l'energia giusta per affrontare la giornata.

Può indebolire il cuore

Il cioccolato è un toccasana per il cuore grazie alla presenza di composti vegetali chiamati flavonoidi che si trovano nel cacao e possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL cattivo, migliorare il flusso sanguigno e ridurre l'insulino-resistenza collegata alle malattie cardiache e al diabete di tipo 2.

Alcuni studi dimostrano anche che quantità moderate di cioccolato possono abbassare la pressione sanguigna e il rischio di ictus.

Allo stesso tempo però eccedere porta inevitabilmente a una maggiore assunzione di zucchero, a sua volta responsabile di diversi problemi di salute, anche cardiaci.

Per questo, nonostante il cioccolato possa dirsi in generale benefico per il cuore, è sempre bene non mangiarlo ogni giorno per non correre il rischio di ottenere l'effetto opposto.

Una scelta azzeccata, inoltre, è di preferire il cioccolato fondente perché rispetto a quello al latte o bianco tende ad avere meno zuccheri e più flavonoli, che hanno anche effetti antinfiammatori e antiossidanti.