Cosa succede al corpo se togli i carboidrati dalla dieta?

Introduzione

Una dieta no carbs può avere effetti negativi sulla salute dell'intero organismo. Non occorre, tuttavia, generalizzare. All'interno della macro famiglia dei carboidrati è utile scindere categorie che presentano un maggior numero di pro, rispetto ai contro. Certamente, è pensiero comune che eliminando i carboidrati dalla dieta si contribuisca ad una rapida perdita di peso, ma non è del tutto corretto. Gli alimenti ricchi di carboidrati sono una parte fondamentale di qualsiasi regime alimentare.

I carboidrati forniscono al corpo glucosio, che viene poi tramutato in energia utilizzata per sostenere il corpo e tutte le attività del quotidiano. Costituiscono quindi il carburante per il funzionamento di tutto l'organismo. Il dimagrimento, dunque, non è la sola variabile da considerare per la corretta assunzione di fonti di carboidrati, che si divono in semplici e complessi.

I carboidrati sono lunghe catene di molecole contenenti carbonio, ovvero zuccheri che si trovano negli alimenti di origine vegetale. Va precisato che alcune fonti di carboidrati come pane, pasta (soprattutto se non integrale) e patate, se consumate in quantità eccessiva, portino a disturbi quali: infiammazioni croniche, aumento di peso, problemi intestinali, aumento dei livelli di glucosio nel sangue, ecc