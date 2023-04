Cosa succede all’organismo se si beve sempre acqua frizzante

L'acqua rappresentando il 60% del peso corporeo e questa alta percentuale testimonia la grande importanza che questo elemento ricopre per la salute dell'organismo. Rimanere idratati, bevendo acqua in quantità sufficiente ogni giorno, è fondamentale per far sì che diverse funzioni siano portate avanti al meglio, tra le quali la digestione e il mantenimento della temperatura corporea. Non tutte le acque però sono uguali e conoscerle può aiutare nella scelta migliore per sé. La più grande distinzione è tra acqua naturale e acqua gasata. Soprattutto chi fatica a berne il quantitativo minimo giornaliero spesso si orienta verso quella gasata, che percepisce come più gradevole, ma farlo ogni giorno in modo continuativo non è detto che sia una scelta ottimale.

Effetti positivi dell'acqua frizzante sull’organismo Per acqua naturale si intende l'acqua che sgorga naturalmente dalle fonti e che non subisce nessun trattamento. Per produrre l'acqua gasata, invece, a quella naturale viene aggiunta artificialmente l'anidride carbonica, che crea le classiche bollicine. La sensazione che si ha bevendo l'acqua gasata è quella di freschezza e piacevolezza immediata sul palato e proprio per questo è scelta con maggior incidenza in estate o quando si ha la sensazione di aver bisogno di dissetarsi più del solito. L'anidride carbonica di per sé non rappresenta un fattore nocivo per l'organismo e per questo non è corretto sostenere che bere acqua gasata faccia male. Anzi, gli effetti positivi che genererebbe sono diversi. Il primo è che facilita la digestione. Le bollicine infatti, ovvero l'anidride carbonica, stimolano la produzione di succhi gastrici facilitando e rendendo più rapido e semplice lo svuotamento gastrico. L'acqua gasata aumenterebbe inoltre il senso di sazietà. Soprattutto se bevuta prima dei pasti riduce infatti sensibilmente lo stimolo della fame perché l'anidride carbonica riempie una parte di stomaco. Infine, l'acqua gasata è particolarmente ricca di minerali come il magnesio, il calcio, il potassio e il sodio.

Effetti negativi dell'acqua frizzante sull’organismo Anche se l'anidride carbonica di per sé non è nemica dell'organismo, il consumo eccessivo di acqua gasata può portare ad alcuni problemi. Il primo è il gonfiore addominale, talvolta accompagnato anche al dolore e dilatazione gastrica. Le bollicine, infatti, possono provocare la dilatazione delle pareti gastriche. Questo effetto è nocivo per chiunque ma in particolar modo per chi soffre di reflusso gastroesofageo, che potrebbe vedere peggiorare le proprie condizioni. Anche altre patologie non vanno particolarmente d'accordo con l'acqua gasata. Chi soffre di ulcera e gastrite dovrebbe tenersene alla larga per non rischiare di peggiorarne i sintomi. Infine, con il passare del tempo bere acqua gasata può rovinare lo smalto dei denti, sempre a causa dell'azione dell'anidride carbonica presente al suo interno.