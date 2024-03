Le diete a bassissimo contenuto di carboidrati come la cheto sono diventate molto popolari. Fondamentale, tuttavia, è conoscere sia i benefici che i rischi a lungo termine di questi regimi alimentari che hanno come principio fondante l'eliminazione o la drastica riduzione dei carboidrati, dunque cereali , ma anche latticini e frutta. Ciò, ovviamente, comporta effetti significativi sul corpo e sulla salute generale.

Il corpo non ha bisogno di energia per gran parte delle proprie funzioni. Utilizza costantemente l'energia, ad esempio, per digerire il cibo, respirare, pensare, mantenere la temperatura, sostenere i livelli ormonali e mantenere il battito cardiaco . I carboidrati – il glucosio ( zucchero ), in particolare – sono la principale fonte di energia di cui il corpo dispone.

Il corpo utilizza i carboidrati per produrre energia trasformandoli in glucosio, che è la fonte di carburante più semplice e accessibile. Il corpo mantiene anche una scorta di glucosio immagazzinato – noto come glicogeno – nei muscoli e nel fegato . Secondo gli esperti, una persona media immagazzina circa 2.400 calorie dal glicogeno, riserva che può essere drasticamente esaurita entro 1 o 2 giorni se si eliminano totalmente i carboidrati.

Glaucogenesi e chetogenesi

Nel breve termine, mangiare pochi carboidrati porta a livelli più bassi di glucosio e insulina, insieme ad una maggiore produzione di glucagone, un ormone che aiuta il corpo a scomporre il glicogeno per produrre energia.

Quando le riserve di glicogeno si esauriscono, si innesca uno spostamento nella produzione di energia del corpo, causando processi noti come gluconeogenesi e chetogenesi.

La gluconeogenesi è un processo in cui il glucosio viene creato dalla struttura portante delle molecole di grasso note come trigliceridi e dagli amminoacidi, che sono gli elementi costitutivi delle proteine. La chetogenesi, invece, si verifica quando il fegato trasforma il grasso immagazzinato in corpi chetonici, che il corpo utilizza anche per produrre energia.

Quando la dieta è estremamente povera di carboidrati per un periodo di tempo prolungato, il corpo entra in uno stato di chetosi, in cui i corpi chetonici forniscono la maggior parte dell'energia necessaria. In termini semplici, questi processi spingono il corpo a utilizzare il grasso come combustibile primario.

Quando si rintroducono nuovamente i carboidrati, le riserve di glicogeno nei muscoli e nel fegato si ricostruiscono abbastanza rapidamente, il che significa che il corpo tornerà a utilizzare quel glicogeno nei muscoli e nel fegato anziché nel grasso corporeo.