Cosa sono le prugne umeboschi e perché è utile mangiarle?

Cosa sono le prugne umeboshi? Le prugne umeboschi sono frutti originari dell'Asia, simili alle prugne ma anche alle albicocche, che solitamente si trovano in commercio in vasetti, dove vengono poste dopo essere state sottoposte a una particolare lavorazione. Molto benefiche per la salute, hanno tra le loro capacità quella di contrastare la spossatezza e di svolgere un'azione antiossidante, antinfiammatoria e rigenerativa.

Da dove provengono? Originarie della Cina ma molto diffuse anche in Corea e Giappone, le prugne umeboshi sono il frutto dell'albero Prunus mume, una specie a metà strada tra un pruno ed un albicocco. Il termine umeboshi deriva dall'unione di "ume", prugna, e boshi, essiccare. Seppur non europee, sono reperibili ormai facilmente anche nel nostro Paese, online o nei negozi specializzati in alimentazione healthy.

Come vengono preparate? I frutti vengono raccolti solitamente tra giugno e luglio, quando sono ancora acerbi e verdi. Dopo la raccolta vengono lavati e immersi in acqua per una notte intera per eliminare il retrogusto amaro. Successivamente vengono messi, alternati a strati di sale, in contenitori specifici riposti in un luogo fresco e buio. A fine luglio le prugne vengono tolte dai contenitori e fatte essiccare all'aria aperta, poi immerse in aceto di prugne, profumo della pianta di shiso e foglie rosse, che danno loro il caratteristico colore rosso. Al termine di questo lungo processo le prugne umeboshi devono essere lasciate stagionare per almeno un anno, tempo necessario perché il loro sapore intenso arrivi all'apice.

Quali sono le loro proprietà? Contrastano la stanchezza Sostengono la funzione epatica Proteggono dai danni ossidativi Contrastano l'infiammazione Migliorano la digestione Le prugne umeboshi sono ricche di vitamine C, A, E, e minerali come potassio, calcio, ferro e magnesio. Alta anche la presenza di acido fosforico e acido citrico, quest'ultimo in concentrazione molto superiore rispetto a quella del limone. Tutti questi elementi rendono le prugne umeboshi ottime per migliorare la salute generale e contrastare stanchezza e astenia. Questo frutto è anche ricco di antiossidanti come i polifenoli, che insieme all'acido citrico aiutano a sostenere la funzione epatica contribuendo all'azione detossinante del fegato e proteggendo le cellule epatiche dai danni ossidativi. Ma non solo, le prugne umeboshi hanno anche proprietà antinfiammatorie e migliorano la digestione, aiutando anche a mitigate disagi gastrointestinali come la nausea.

Hanno controindicazioni? A causa del loro alto contenuto di sodio possono infatti contribuire ad aumentare la pressione sanguigna nelle persone che soffrono di ipertensione o problemi cardiaci. Inoltre, il potassio presente al loro interno può peggiorare le patologie renaliin soggetti che già ne soffrono. Le prugne umeboshi apportano quindi numerosi benefici all'organismo ma non sono adatte a tutti. Sconsigliato il consumo anche in caso di ulcera intestinale.