Cosa sono i carboidrati a basso indice glicemico?

I carboidrati non sono tutti uguali. Quelli a basso indice glicemico sono i carboidrati che non inducono picchi di glicemia post-prandiale, ossia che non causano rialzi importanti nei livelli di zuccheri presenti nel sangue in seguito alla loro ingestione. Quelli ad alto indice glicemico, invece, possono determinare un rapido aumento dei livelli di glucosio.

L'indice glicemico, infatti, è un numero che esprime la capacità dei carboidrati contenuti negli alimenti di innalzare la glicemia. Più è alto e più l'alimento è in grado di innalzare rapidamente il livello di zuccheri nel sangue. Per esempio, "un alimento con indice glicemico 50 innalza la glicemia con una velocità del 50% rispetto a quella del glucosio; in pratica, è due volte più lento" come abbiamo detto altrove.