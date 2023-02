Cosa mangiare prima di dormire?

Introduzione Per la nostra salute è consigliato mangiare qualcosa prima di andare a dormire? Esistono diverse teorie sulle conseguenze positive o negative del mangiare la sera prima di mettersi a letto. Sebbene molti studi abbiano dimostrato che mangiare a tarda sera non sia del tutto benefico, esistono tuttavia alcuni alimenti che è addirittura raccomandabile assumere prima di dormire, e che quindi possono essere snack funzionali al benessere dell'organismo e facilitare il sonno. Si tratta ovviamente di piccole przioni di cibo, che non vanno ad appesantire lo stomaco o ad interferire sul tempo e la qualità del riposo. La qualità del riposo migliora anche se ci si alza presto al mattino. Dormire di più può anche far dimagrire.

Mangiare prima di dormire: perché fa bene Mangiare prima di dormire o a distanza di una o due ore precedenti, può, contrariamente a quanto largamente sostenuto, promuovere la perdita di peso. Un piccolo spuntino, in effetti, può stimolare ed accelerare il metabolismo, riuscendo così a mantenere stabile per tutta la notte i livelli di zucchero nel sangue. Questo permette all'ormone glucagone, che ha il compito di bruciare i grassi, di entrare in funzione proprio mentre si dorme. Lo spuntino, inoltre, non renderà il sonno agitato: prevenire il calo del livello di zuccheri nel sangue consente altresì di addormentarsi più velocemente e di godere di un riposo tranquillo e ristoratore. Lo snack serale, oltretutto, aiuta a sostenere le difese immunitarie e ad alzarsi al mattino seguente con energia. Lo sapevi che... Un'altra caratteristica che devono avere gli snack notturni è il basso contenuto di zuccheri per tenere a bada l'insulina e non far venire dei picchi di fame ulteriori: per questo chi cena a tarda sera, o addrittura alle undici o a mezzanotte, dovrà ridurre le quantità e scegliere cibi dall'alto potere saziante.