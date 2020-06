Stiamo parlando dell' intestino , un organo per molto tempo considerato solamente come un "tubo annesso allo stomaco ", che negli ultimi due decenni. però, si è dimostrato un elemento chiave nel mantenimento dell'equilibrio delle funzioni organiche.

Non regola solo l' assorbimento dei nutrienti , fondamentale per garantire la nostra sopravvivenza, ma modula una serie numerosissima di funzioni, generalmente microscopiche, che ci consentono di rimanere sani e perché no anche felici.

Il processo di fermentazione, studiato per rendere più digeribile l'alimento, in realtà lo arricchisce di numerose vitamine e di altre sostanze con potere nutrizionale come gli acidi grassi a corta catena .

Si tratta di cibi, nelle cui fasi di lavorazione, è proposto un processo fermentativo generalmente sostenuto da microrganismi, come avviene ad esempio per lo yogurt , per il kefir o anche per prodotti vegetali come il tofu o il tempeh .

Di origine antichissima, sono balzati agli onori della cronaca per gli importanti effetti sull'intestino ed in particolare sul nostro microbiota.

Croce e delizia per chi invece soffre di sindrome dell'intestino irritabile , i cereali integrali , così come i legumi e così anche per le verdure dotate di alto potere flatulogenico, dovranno essere reintrodotte gradualmente senza esagerazioni.

In una dieta destinata a preservare la salute intestinale, non possono evidentemente mancare i cereali integrali , che grazie alla presenza di fibre simulano gli effetti della verdura.

I grassi in generale giocano un ruolo chiave nel mantenere l'intestino in salute.

Per alcune verdure, infine, come ad esempio i finocchi o il sedano , si aggiungono anche altre proprietà fitoterapiche, utili nel lenire eventuali stati di sofferenza intestinale.

Gli stessi acidi grassi possono modulare l'attività di tanti altri tessuti come quello nervoso o di organi preziosi come il fegato .

Le fibre possono inoltre essere opportunamente fermentate dai nostri ospiti intestinali (microbiota) che in cambio ci forniscono acidi grassi a catena corta, nutrimento preziosissimo per le cellule del nostro intestino.

Quando pensiamo ad un intestino sano, piuttosto, dovremmo immaginarlo sì regolare, ma anche strutturalmente integro, ben curato nella varietà di microrganismi che lo abitano, adatto a filtrare ed assorbire ciò che serve, in grado di controllare la funzionalità delle cellule immunitarie immerse nella sua struttura, efficiente nel produrre tutta una serie di sostanze in grado di regolare l'attività di diversi organi.

Come evidenziato dalla corposa letteratura scientifica a supporto, la Dieta Mediterranea (un modello alimentare basati appunto sul consumo di frutta e ortaggi , cereali e olio EVO), grazie all'enorme variabilità alimentare, all'alto tenore di fibre e antiossidanti , al pull di acidi grassi protettivi, rimane in assoluto la dieta in grado di preservare la migliore salute intestinale e anche metabolica.

Bibliografia

Tomasello G. et al. Nutrition, oxidative stress and intestinal dysbiosis: Influence of diet on gut microbiota in inflammatory bowel diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Dec;160(4):461-46.

Bifulco M. Mediterranean diet: the missing link between gut microbiota and inflammatory diseases. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1078.

Lopez-Legarrea P. et al. The influence of Mediterranean, carbohydrate and high protein diets on gut microbiota composition in the treatment of obesity and associated inflammatory state. Asia Pac J Clin Nutr. 2014;23(3):360-8.

Sonnenburg JL., Bäckhed F. Diet-microbiota interactions as moderators of human metabolism. Nature. 2016 Jul 7;535(7610):56-6.

Del Chierico F. et al. Mediterranean diet and health: food effects on gut microbiota and disease control.

Int J Mol Sci. 2014 Jul 1;15(7):11678-99.

De Filippo C. et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa.Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Aug 17;107(33):14691-6.