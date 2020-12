Cosa mangiare ed evitare a colazione per la salute dell'intestino

La colazione giusta per la salute intestinale

La colazione, per tutti i nutrizionisti, è il pasto più importante della giornata, quello che consente di fare il pieno di energia sufficiente ad affrontare gran parte della giornata. Il carburante che mette in moto l'organismo e lo fa funzionare correttamente. Fondamentale sarà scegliere i giusti alimenti da portare in tavola per il primo pasto della giornata, soprattutto in relazione ad eventuali disturbi o patologie metaboliche. Per la salute dell'intestino, sono stati individuati quattro alimenti benefici e alcuni cibi da evitare, perché in grado di causare irritabilità, intolleranza e gonfiore.