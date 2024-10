Cosa mangiare ed evitare a colazione per la salute dell'intestino

Per la salute dell' intestino , sono stati individuati quattro alimenti benefici e alcuni cibi da evitare, perché in grado di causare irritabilità, intolleranza e gonfiore.

Il carburante che mette in moto l'organismo e lo fa funzionare correttamente. Fondamentale sarà scegliere i giusti alimenti da portare in tavola per il primo pasto della giornata, soprattutto in relazione ad eventuali disturbi o patologie metaboliche.

La colazione , per tutti i nutrizionisti, è il pasto più importante della giornata, quello che consente di fare il pieno di energia sufficiente ad affrontare gran parte della giornata.

I 4 migliori alimenti per l'intestino da mangiare a colazione

Una tazza di yogurt al mattino è molto utile: questo alimento, infatti, contiene batteri sani, in particolare Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, benefici per l'intestino. Questi batteri vivi, noti anche come probiotici, possono avere un effetto positivo sulla nostra salute, in particolare sull'apparato gastrointestinale.

Nella scelta dello yogurt, è meglio evitare varianti addolcite con zuccheri artificiali come la saccarina e il sucralosio, in grado di alterare la flora batterica intestinale. Anche gli yogurt a ridotto contenuto glicemico, e addolciti con la stevia, non sono indicati.

Chi soffre di disturbi intestinali potrà preferire yogurt senza lattosio, di capra, kefir, maggiormente digeribili e ad alta tollerabilità.

Avena

Frullati e centrifugati

Per preparare un frullato buono da bere a colazione e salutare per l'intestino, incorporare quanti più alimenti vegetali possibile (frutta, verdura, fagioli, semi, cereali integrali). Quando si prepara un frullato a casa o lo si acquista al bar o al supermercato, è consigliabile controllare gli ingredienti, ed evitare i frullati come succhi, yogurt gelato e latte zuccherato perché sono tipicamente ad alto contenuto di zucchero. Ecco alcuni ingredienti benefici per l'intestino da aggiungere ai frullati: Semi di lino, che sono ricchi di Omega 3. Gli omega 3 hanno spiccata attività antinfiammatoria ed emolliente in generale e in particolare sulla mucosa dell'intestino.

che sono ricchi di Omega 3. Gli omega 3 hanno spiccata attività antinfiammatoria ed emolliente in generale e in particolare sulla mucosa dell'intestino. Kiwi, sono ricchi di vitamina C e favoriscono il transito intestinale, utili in caso di stipsi.

sono ricchi di vitamina C e favoriscono il transito intestinale, utili in caso di stipsi. Mele: sono molto ricche di pectina e prevengono le infiammazioni del condotto intestinale. I polifenoli contenuti nella buccia respingono la formazione di molecole infiammatorie.

Uova

Quando si tratta della salute intestinale, le uova possono essere benefiche o meno: se si soffre di problemi intestinali come la sindrome dell'intestino irritabile (IBS), il disturbo gastrointestinale funzionale più comune, allora si deve procedere con cautela, per via delle due sintomatologie differenti con le quali si può manifestare: diarrea e stitichezza.